Bivši trener Crvene zvezde, a sada šef struke Hapoela iz Jerusalima Saša Obradović održao je konferenciju za medije u novom klubu

Izvor: MN Press

Doskorašnji trener Crvene zvezde Saša Obradović predstavljen je u novom klubu. U sezoni pred nama rođeni Beograđanin vodiće Hapoel iz Jerusalima, a na konferenciji za medije govorio je o svojim, ali i ambicijama kluba.

"Zahvalan sam na ukazanom povjerenju i prilici da budem ovdje. Vjerujem da možemo da napravimo ozbiljan projekat, baš kao što sam to uspijevao i ranije", rekao je Obradović na početku.

"Veoma sam srećan što sam postao dio ovako velikog kluba. Želim da izgradimo ekipu sa pravom energijom i ogromnom željom za uspjehom. Vjerujem da možemo da se borimo za sve trofeje u Izraelu i da pokušamo da izborimo mjesto u Evroligi", dodao je Saša Obradović.

O tome šta će promijeniti u Hapoelu, Obradović je rekao: "Ne volim da poredim različite periode i trenere. Imam veliko poštovanje prema Jonatanu i poslu koji je uradio. Ipak, mogu da obećam da će moj tim igrati agresivno. Vjerujem da ćemo biti bolji nego prethodnih godina, a sigurno kvalitetniji nego prošle sezone. Očekujemo dolazak novih igrača i podrška navijača biće nam veoma važna. Ne mogu ništa da garantujem, ali vjerujem u svoj rad i ljude sa kojima sarađujem. Dovodićemo igrače koji mogu da naprave razliku."

"Pripadam Evroligi"

Saša Obradović je tokom karijere vodio nekoliko evroligaških klubova. "Smatram da pripadam nivou Evrolige. Prvi razgovor sa ljudima iz kluba imao sam tokom Fajnal-fora i tada sam vidio mnogo razloga da prihvatim ovu ponudu. Gdje god sam radio, cilj su uvijek bili rezultati. Ovdje sam odmah osjetio da dijelimo iste ambicije i želju da klub napreduje. Bezbjednosna situacija me ne brine. Osjećam se potpuno sigurno i mislim da ljudi treba da znaju kako se ovdje zaista osjećam."

Na pitanje o razlikama između Hapoela i Monaka odgovorio je: "Vlasnik Monaka razlikuje se od Ofera Janaja, ali imaju i dosta sličnosti. U Monaku smo imali veliki budžet, ali novac sam po sebi nije dovoljan. Potrebni su vrijeme, kontinuitet i strpljenje kako bi se izgradio ozbiljan tim. Klub je godinama rastao, a rastao sam i ja zajedno sa njim. Vjerujem da sličan put možemo da prođemo i ovdje", zaključio je Obradović.