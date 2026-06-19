Monako će po svemu sudeći da bude izbačen iz Evrolige, a sada su moguće opcije i ulaska Bešiktaša i Dušana Alimpijevića.

Izvor: Adem Kutucu / AFP / Profimedia

Ko će igrati u Evroligi u sezoni 2026/27? Kako stvari stoje Monako neće biti jedan od tih timova. Pojavile su se najnovije informacije koje govore da će francuski klub da bude izbačen zbog finansijskih problema koje ima i da će umjesto toga da igra u Evrokupu.

Ovo djeluje kao idealna prilika za Bešiktaš i Dušana Alimpijevića koji su igrali u finalu Evrokupa i izgubili od Burga koji je potom odbio da igra u Evroligi. Međutim, specijalizovani košarkaški portal "BasketNews" tvrdi da postoji i jedna nova opcija koja bi bila dosta čudna.

"Bešiktaš je prvi kandidat da zamijeni Monako koji je vrlo blizu privremenog ispadanja iz Evrolige. Međutim, dioničari Evrolige ozbiljno razmatraju i neobičan format od 19 timova za sezonu koja slijedi. Problem sa tim bi bio što u svakoj rundi jedan tim ne bi igrao mečeve što bi moglo da prouzrokuje probleme. Doduše, to bi smanjilo i broj mečeva sa 38 na 36 što bi bilo dobro za oporavak igrača. Ta opcija je kao neka vrsta privremenog kompromisa kako bi se skinuo teret sa timova", stoji u tekstu.

Ključni sastanak Evrolige zakazan je za 26. jun i tada će biti jasno ko će da igra u novoj sezoni. Bešiktaš želi, Monako ne želi, a kako će da izgleda? Saznaće se relativno brzo...