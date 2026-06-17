Crvena zvezda i Partizan dobili su ponudu da postanu franšize Evrolige i već sada se zna i koliko bi od toga mogli da zarade.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda i Partizan su na putu da postanu franšize Evrolige. Dobili su ponudu od čelnika elitnog takmičenja i to bi moglo da ih košta između 50 i 90 miliona eura. Dok se čeka njihova odluka poznato je i koliko bi novca od toga mogli da zarade.

Očekuje se veliki porast u zaradi i od toga bi mogli da profitiraju dosta, zarada bi mogla da bude veća od 30 miliona eura.

"Evroliga očekuje da će zaraditi preko 400 miliona eura od troškova franšiza u prvoj fazi. To bi osnivačima franšiznih timova donijelo više od 30 miliona eura. Kada tim postane franšiza imaće ista prava i obaveze kao i 13 dioničara", poručio je urednik "Jurohupsa" Aris Barkas.

Zašto Evroliga to radi baš sad?

Postavlja se i zanimljivo pitanje zbog čega Evroliga baš ovo radi u ovom trenutku. Prebacuje klubove na franšize, povećava zaradu? odgovor je prilično jasan, zbog NBA Evrope.

Najavljen je dolazak NBA lige u Evropu u oktobru 2027. godine. Ovo može da se protumači na dva načina. Ili kao "osiguranje" da NBA liga mora da sarađuje i sa Evroligom na stvaranju novog takmičenja ili da pokažu da su jači i da mogu da vode i svoje takmičenje i pored NBA Evrope.