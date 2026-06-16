Pred evropskom košarkom je dug put reformacije, a beogradski vječiti rivali su među favoritima za status franšize.

Izvor: MN Press

Evroliga je pod pritiskom NBA odlučila da se transformiše, a prve velike promjene kreću od 1. jula. Saznali smo da su Crvena zvezda i Partizan konkurisali za status franšiza, predočeni su im uslovi, a kada će se to obistiniti i koji su trenutni planovi čelnika elitnog takmičenja?

Dok čekamo konačan spisak učesnika za narednu sezonu koja će još ove godine brojati 20 učesnika, otkriven je dio strategije proširenja i reformacije Evrolige.

Prvo će 13 suvlasnika automatski dobiti status franšize, a to su Olimpijakos, Real Madrid, Fenerbahče, Panatinaikos, Barselona, Baskonija, Makabi Tel Aviv, Anadolu Efes, Olimpija Milano, Žalgiris, Bajern Minhen, Asvel i moskovski CSKA.

Kako Mozzart Sport prenosi, plan je rast takmičenja na 30 učesnika, ali do toga će se stići kroz dvije faze. Skok na 24 kluba bi trebalo da se dogodi u sezoni 2027/28, dok bi u drugoj fazi bilo 30 timova.

Kako se navodi, prvo proširenje lige bi trebalo da uključuje novih osam klubova koji će postati franšize, a tu su favoriti beogradski vječiti rivali. Kartu za elitu bi mogli da dobiju finalisti Evrokupa, a ne samo šampion kao što je do sada bio slučaj.

Koliko košta status franšize?

Prema informacijama koje prenose evropski i domaći mediji, Evroliga je definisala model po kom bi klubovi mogli da dobiju status franšize, odnosno stalnog učesnika takmičenja. Za to treba da izdvoje 50.000.000 kao ulaznicu za dugoročnu kartu koja bi garantovala mjesto u eliti.

Pretpostavlja se da će posle proširenja lige doći do podjele na dvije konferencije, kao što je ranije najavljeno, a izvršni direktor Ćus Bueno je pobrojio 17 klubova koji žele status franšiza...