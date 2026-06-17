Crvena zvezda i Partizan blizu su da postanu franšize Evrolige, spremaju se velike promjene.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda i Partizan blizu su da postanu franšize Evrolige. Spremaju se tektonski poremećaji u evropskoj košarci i već se pravi naredni korak. Strah od ulaska NBA lige u Evropu i sve što se dešava naterao je čelnike elitnog takmičenja da ubrzaju proces.

"Svih 13 dioničara postaće franšize od početak nove sezone 1. jula. Pravna procedura je počela za licence, raste vrijednost klubova i očekuje se porast od 25 odsto odmah", naveo je Aris Barkas iz "Jurohupsa".

Potom je objasnio i šta će to da znači za Crvenu zvezdu i Partizan i naredne korake.

"Proširenje franšiza će biti po ubrzanom postupku i ima 17 timova na spisku. Zvezda i Partizan su na čelu. Svaka franšiza trenutno vrijedi između 50 i 90 miliona eura, zavisnosti od tržišne vrijednosti. Proširenje na 24 ekipe dolazi vjerovatno na ljeto 2027. godine", navodi Barkas.

EXPANSION of franchises is expected to accelerate with a list of 17 teams on the line and Zvezda & Partizan being on the forefront. Each franchise is currently priced in between €50 and €90M, depending on market value. So 24-team league is coming probably in the summer of 2027https://t.co/3m72mZCkHA — Aris Barkas (@arbarkas)June 17, 2026

Što se tiče eventualnog proširenja na 30 timova, to bi moglo da se očekuje 2028. ili 2029. godine i fokus bi bio na timove iz Londona, Rima i Berlina. Takođe, tu je i namjera da se iz Evrokupa omogući ulazak dva tima u Evroligu posle proširenja.

Šta ovo znači za "vječite"

Šta bi sada ovo moglo da znači za "vječite"? Više novca, ali i više obaveza i prava u isto vrijeme.

"Evroliga očekuje da će zaraditi preko 400 miliona eura od troškova franšiza u prvoj fazi. To bi osnivačima franšiznih timova donijelo više od 30 miliona eura. Kada tim postane franšiza imaće ista prava i obaveze kao i 13 dioničara", dodaje Barkas.