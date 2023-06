Da li bi Nikola Mirotić mogao da zaigra za neku od reprezentacija iz regiona?

Nikola Mirotić glavna je tema u evropskoj košarci prethodnih dana. Barselona želi da raskine ugovor sa njim, on ne želi da im oprosti ni euro i želi svoju platu. Sve to čekaju Olimpijakos i Crvena zvijezda koji su zainteresovani za njegove usluge. Dok se to čeka vrijeme je da se podsjetimo i na još jednu temu - moguću promenu reprezentacije za njega.

O tome je bilo reči u MONDO podkastu "Šesta lična" kada je Edin Avdić pričao baš o toj temi. "Treba ispratiti status Mirotića, biće interesantno šta će tu da se dešava, da vidimo da li će i on da promijeni. To je ona famozna priča oko pet godina. Vidjećemo šta će oko toga biti", rekao je Avdić. Može li možda da zaigra za Srbiju na predstojećem Mundobasketu?

Šta piše u FIBA pravilniku? Za početak - jasno pravilo, a onda i niz izuzetaka i varijanti kojima generalni sekretar može da dopusti igračima da prave različite "egzibicije". Uostalom, ljubitelji košarke sjetiće se Emira "Rileta" Preldžića. Nekadašnji evroligaški as rođen je u Zenici, sa reprezentacijom Slovenije igrao je kvalifikacije za Olimpijske igre 2008, a onda je promijenio državljanstvo i igrao za Tursku na Eurobasketu 2011. Konkretno, bivši košarkaš Obradovićevog Fenerbahčea iskoristio je ovu tačku FIBA pravilinka: "Igrač koji je igrao za reprezentaciju na nekom od glavnih takmičenja FIBA nakon što je navršio 17. godinu, ne može da igra za nacionalni tim druge zemlje. Ipak, u određenim uslovima može da mu bude dozvoljeno da igra za zemlju svog porekla, ako je to u interesu razvoja košarke u toj zemlji. Tako je Predlžić iz Zenice preko Slovenije stigao do Turske, iako je FIBA pravilinik nalagao da može da se vrati samo u košarkaško državljanstvo BiH.

Nikola Mirotić bio je dugogodišnji as reprezentacije Španije rođen u Podgorici, prije nekoliko godina je u intervjuu za Sport klub otkrio da je postojalo interesovanje KSS da igra za Srbiju. "Postojala je šansa da igram za reprezentaciju Crne Gore u nekom trenutku, ali po njihovim mišljenjima, nisam bio dovoljno dobar da igram za njihov tim, nisam siguran da li su bili kadeti ili juniori. Nisam odigrao to ljeto, sledeće sam dobio šansu da uzmem španski pasoš i da igram za Španiju - u tom trenutku mi je bilo mnogo lakše sa španskim pasošem da uspijem i da budem među prvotimcima. Ako si jednom odbijen, ako iz tvoje zemlje misle da nisi dovoljno dobar, zašto u tom trenutku ne uzeti pasoš i igrati za Španiju koja je imala vrhunsku mladu reprezentaciju. Uzeli smo srebrnu medalju u Hrvatsku, zlato u Bilbau i ta priča je nebitna u ovom trenutku, ali ako neki ljudi ne znaju, tako se izdešavalo sve. Prije nego što sam zaigrao za 'A' reprezentaciju Španije bilo je kontakata i oko toga da igram za Srbiju, preko mojih bliskih ljudi, neka pitanja... Nije bilo direktno sa mnom, ali malo se opipavao teren i postoji li šansa da zaigram za Srbiju, ali to je već bilo daleko. Proveo sam u Španiji mnogo godina, igrao za mladu reprezentaciju i to je bio put za mene. Mislim da je to bila prava odluka, osvojili smo Eurobasket,uzeli smo bronzu na Olimpijskim igrama, to je veliko iskustvo za profesionalnog sportistu", rekao je Mirotić.

