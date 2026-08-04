Nikola Jokić će naredne sezone da dobije od Denvera ugovor vrijedan čak 359,5 miliona dolara što je najveći ugovor ikada u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.

Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić dobija najveći ugovor u istoriji NBA lige. Postoji jasan razlog zbog kog je odlučio da ne stavi paraf na produžetak saradnje ove godine, već da čeka sledeću. Razlika je u desetinama miliona dolara i čeka ga 359,5 miliona dolara.

Novinar Bobi Marks koji je specijalista za finansije u NBA ligi je potvrdio da se Jokiću naredne godine pruža šansa da potpiše najveći ugovor ikada od skoro 360 miliona dolara, zvuči nestvarno, ali je tako.

Vidi opis Nikola Jokić dobija najveći ugovor u istoriji NBA lige: Od ove cifre će vam se zavrtjeti u glavi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Ukoliko potpiše ugovor, to znači da će samo od ugovora i terena zaraditi 724 miliona dolara. Ne računajući reklame, sponzore i sve što dolazi sa tim.

Koliko je Jokić do sada zaradio? Nikola je do sada od Denvera inkasirao 304.984,295 dolara. U to ne ulazi ugovor od 59 miliona koji važi za sledeću sezonu (2026/27), kao ni 62.841,702 dolara koje prima za sezonu 2027/28 za koju ima igračku opciju. Dakle, tada bi se on pitao da li želi produžetak saradnje ili ne.