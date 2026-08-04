Bivša vjerenica Luke Dončića je Anamarija Goltes i ona je povukla tužbu oko alimentacije za dvije ćerke i želi da stvari riješi na drugi način.

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Preokret u slučaju Luke Dončića i njegove bivše vjerenice Anamarije Goltes. Prema najnovijim informacijama ona je povukla tužbu pred sudom u vezi alimentacije za njihove dve ćerke, tvrdi američki "TMZ".

Oni su došli i do dokumenta koji je podnijet u sudu u los Anđelesu u kom se navodi da ona povlači svoj zahtjev i da je shvatila da želi da se stvari riješe na drugi način.

"Povlačim svoju peticiju za alimentaciju sa jasnom namjerom da riješimo ovo na prijateljski način i zajedničkim dogovorom, što je u najboljem interesu naše djece", stoji u dokumentu.

U istom tekstu se navodi i da je Dončić preko svoje advokatice Laure Vaser podnio zahtjev da se taj slučaj za alimentaciju odbaci jer djeca žive u Sloveniji.

Luka i Anamarija imaju dvoje djece, Gabrijelu (rođena u novembru 2023. godine) i Oliviju (rođenu u decembru 2025. godine).