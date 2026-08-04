Novi detalji o planovima koje ima Apple ukazuju na to kada bi mogao da bude predstavljen iPhone 18 Pro, a raspored događaja već otkriva ključne datume.

Izvor: YouTube / Jon Valiagas

Apple bi i ove godine mogao da predstavi novu generaciju iPhone telefona u svom uobičajenom terminu, a to je početkom septembra. Iako kompanija još nije potvrdila datum, analiza prethodnih lansiranja i aktuelnih najava sugeriše da je okvir već praktično definisan.

Prema ustaljenoj praksi, Apple svoj jesenji događaj organizuje u prvoj polovini septembra, najčešće početkom nedelje. U obzir se uzima i kalendar praznika u Sjedinjenim Američkim Državama, pa analitičari procjenjuju da bi najizgledniji termin mogao da bude sredina druge nedelje u mjesecu.

Ukoliko kompanija ostane dosledna dosadašnjem modelu, predstavljanje bi ubrzo pratilo otvaranje prednarudžbina, dok bi se novi uređaji u prodaji našli desetak dana kasnije. Takav raspored Apple primenjuje godinama, uz minimalna odstupanja.

Očekuje se da će, uz iPhone 18 Pro, biti predstavljeni i drugi modeli iz iste serije, kao i nova generacija Apple Watch uređaja. Ipak, detalji o specifikacijama i eventualnim novim funkcijama za sada nisu poznati i biće saopšteni tek na samom događaju, piše Forbes.

Iako zvanična potvrda još izostaje, dosadašnji obrazac lansiranja ostavlja malo prostora za iznenađenja, pa se čini da Apple neće mijenjati strategiju ni ove godine.

Nedavno smo pisali i da Apple uvodi novu opciju koja bi mogla potpuno da promeni način na koji kupujemo uređaje, korisnici će moći da iznajmljuju iPhone, Mac i druge proizvode, umjesto da ih odmah plate u punoj cijeni.