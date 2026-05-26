"Jakov me zvao da snimimo duet": Senida raspametila posle koncerta, spomenula Stoju i Merlina, pa pokazala prste (Video)

Senida Hajdarpašić oduševila je publiku na trećem koncertu u Sava centru, a potom i medije izjavama o Jakovu Jozinoviću, Dinu Merlinu i Stoji

Izvor: MONDO

Pjevačica Senida Hajdarpašić, poznatiha kao Senidah, sinoć je održala treći uzastopni koncert u beogradskom Sava Centru.

Iako je ranije izjavila da "ne želi da vidi kolege u prvim redovima, već fanove", Senidu su sinoć, baš iz prvog reda, slušale Marija Šerifović i Jovana Pajić.

Na balkonu se "krio" Jakov Joznović, koji je deset puta održao koncerte u Sava centru i koji je, prema Senidinom priznanju nakon koncerta, tražio da snime duet.

Senidah nije znala da je Jakov u publici, pa je kroz smijeh prokomentarisala činjenicu "da je kupio kartu", pošto je ina Mariji Šerifović dala kartu.

Izvor: M.P./ATAIMAGES

Potom se dotakla izjave da fanovi treba da budu u prvim redovima, ne slavni.

- Zašto su fanovi u prvom redu? Pa, zašto bi kolege bile u prvom redu, kolege nek budu u VIP-u, tamo daleko negdje, mnogo je lepše da fanovi budu blizu. Treba mi hajp od njih! Da li je neko izostao od kolega jer nije mogao u prvi red? Stvarno me ne zanima - kazala je potom ona.

Šta je s prstima?

Senidah je i sinoć na koncertu ponela izazovni korset i suknju sa šlicevima, a mnogi su primijetili da su joj prsti obojeni u bordo boju. Na pitanje da li je to zbog autfita ili ima neku simboliku, Senidah se našalila:

- Crveno protiv uroka! Ruža mi ide uz autfit. U zadnjem momentu se mijenjao autfit! Seče se, ušiva, uvijek tako

Pjevačica koja će uskoro održati i četvrti koncert u Sava centru, ali i koncert u Kraljevu, otkrila je da se pred koncert čula s Dinom Merlinom, ali ne i sa Stojom, čiji je hit "Umri" prepjevala na svom koncertu.

Posušajte:

- Nisam se čula sa Stojom, pjevala sam na koncertu njenu pjesmu "Umri", mnogo je dobro to prošlo. Znala sam da bi to dobro zvučalo, pripremila sam nešto drugačije za publiku. Pjesma je ludilo. Kasno sam se sjetila da bi mogla da je zovem da bude gost. Na dan koncerta sam poslala bendu pjesmu i rekla da je spreme - rekla je Senidah.