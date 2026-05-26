Dušica Jakovljević otvoreno govori o kritikama na račun svog izgleda

Voditeljka Dušica Jakovljević progovorila je o drugoj strani medalje svog posla, medijskoj pažnji koja ju je pratila kroz godine vođenja najpopularnijih TV formata, ali i o prozivkama na račun njenog izgleda.

Voditeljka priznaje da nije dozvolila da je slava promijeni, ali je svjesna svih njenih negativnih strana. Zbog toga je njena najveća briga bila da zaštiti svoju porodicu od očiju javnosti.

"Nisam poletjela od medijske pažnje, ali sam odlijepila. Nije to baš toliko lako. I svojoj djeci sam rekla da ne želim da ih bole naslovi. Za njih sam samo željela mirnu luku i da imaju sve ono što ja nisam imala. Ovaj posao je moj izbor. Ja imam sreću i blagoslov da radim ono što volim, ono što umijem da radim i da me plaćaju da pričam!" ispričala je kroz smijeh Dušica.

Kao TV lice koje je stalno pod lupom javnosti, Dušica se često suočavala sa kritikama na račun svog izgleda i govora. Riješena da sve postavi na svoje mjesto, jasno je poručila u podkastu "Pričaonica Sanje Ćulibrk" da je svjesna svojih kvaliteta.

"Ja sam mnogo radila na tom svom govoru. Onda te ponekada boli što se sve svede na tvoj nos i što ponekad pričaš nazalno. Ja znam da ja zapravo i dalje imam dobru dikciju, govor i tu dobru boju glasa, a i ponašanje" rekla je Jakovljevićeva.

"Kažu radile usta, a karton im veći nego Majklu Džeksonu": Svi pričali o njenom nosu, a Dušica sad pecnula koleginice

"Moj nos je izašao u prvi plan, postao je selebriti za sebe!" dodala je ona.

"Radila sam liposukciju ruku"

" Sama sam kriva jer sam dala te stvari na tacni, gledam neke moje koleginice i javne ličnosti, pitaju ih: "Šta si radila na sebi?", one kažu: "samo usta", a ja znam da im je veći karton nego Majklu Džeksonu! " istakla je ona nedavno, pa spomenula nesvakidašnju operaciju koju je uradila.

"Ja sam radila liposukciju ruku, zato sada, kada mašem, nemam problem sa tim. Radila sam te sitnije stvari u kojima se osjećam bolje, ništa nisam radila dugo. Nemam više botoks, nemam ništa u ustima, istopila sam filere i sve. Očekuje me još jedna operacija nosa, da, zdravstvena je " rekla je Dušica potom za "Pink".

