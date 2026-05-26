Na današnji dan prije 13 godina ubijen je Nemanja Loncović, vlasnik restorana "Hacijenda Rodizo", čija je likvidacija ostala jedna od najmisterioznijih epizoda krvavog obračuna unutar kriminalnog miljea povezanog sa odbjeglim vođom Dejanom Stojanovićem Kekom.

Danas se navršava trinaest godina od ubistva Nemanje Loncovića (43), vlasnika restorana "Hacijenda Rodizo", koji je 24. maja 2013. godine likvidiran na parkingu u Ulici Sretena Mladenovića Mike u beogradskoj opštini Rakovica.

Njegova smrt ostala je upisana kao jedna od ključnih tačaka u krvavom ratu unutar kriminalne grupe povezane sa odbeglim vođom Dejanom Stojanovićem zvanim Keka.

"Nemanja Loncović nije bio evidentiran kao član takozvane Kekine grupe, koja je najpoznatija po trgovini drogom, ali postoje indicije da su bili prijatelji i da je ovo ubistvo u stvari neka vrsta opomene Keki", podsjeća izvor blizak istrazi i dodaje:

"Neki tragovi, takođe, ukazuju da su Stojanović i Loncović zajedno ugovarali transfere srpskih fudbalera u inostranstvo, pa je istraga išla i u tom smjeru. Ne bi čudilo kad bi na površinu isplivalo da su se, možda, posvađali zbog nekog posla i da je upravo to bilo kobno po Loncovića", naglasio se je izvor.

Loncović je, inače, važio za čovjeka od povjerenja Stojanovića, koji je još 2006. godine pobjegao iz Srbije u Brazil, nakon ubistva Gorana Mijatovića Mite, vođe bežanijskog klana. Keka je navodno nastavio da izdaje naređenja, a rat sa odmetnutim saradnicima uzeo je više života.

Prije Loncovića, na meti su se našli Vujadin Pejanović, zvani Vule Balavi, koji je ubijen u februaru 2012. ispred kafića na Novom Beogradu, i Miloš Ljubenović, likvidiran u decembru iste godine ispred svoje zgrade u Ulici Jurija Gagarina.

"Na gotovo identičan način likvidirana su još dvojica Kekinih saradnika, Vujadin Pejanović i Miloš Ljubenović. Kao i u slučaju Loncovićevog ubistva, ni tada nije bilo očevidaca zločina", rekao je ranije izvor.

Policija je sumnjala da je Loncović imao veze sa Pejanovićevom likvidacijom, ali nikada nije zvanično optužen zbog nedostatka dokaza.

Tri hica u glavu

Likvidacija Loncovića izvedena je profesionalno, dok je sjedio u svom "mercedesu" njemačkih registarskih oznaka, prišao mu je nepoznati napadač i ispalio nekoliko hitaca, od kojih su ga tri pogodila u glavu. Ubica je uspio da pobjegne, a istraga do danas nije dala konkretne rezultate.

Pored "Hacijende Rodizo", Loncović je držao i restoran "La Čoza grande" na Senjaku. Bio je poznat po čestim putovanjima u Njemačku, a prema nezvaničnim informacijama, određeni period proveo je i u njemačkom zatvoru. Njegove veze sa Stojanovićem datiraju iz perioda prije bjekstva vođe novobeogradskog klana.

Ubistvo Loncovića ostaje nerasvijetljeno, kao i brojni zločini koji su proizašli iz unutargrupnih sukoba kriminalnih struktura u Beogradu. Dvanaest godina kasnije, sijenke tih obračuna i dalje su misterija srpskog podzemlja.

