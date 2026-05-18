Jam Madar navodno je već prihvatio ponudu sa koledža i odlazi na LSU za pet miliona dolara po sezoni. Cifra koju teško da bi dobio u Evroligi.

Jam Madar napušta Evroligu i seli se na američki koledž. Sve je više evropskih igrača koji se odlučuju na ovaj korak, izgleda da je plejmejker Hapoel Tel Aviva jedan od njih. Umjesto borbe za trofeje u Evropi, odabrao je novac i nevjerovatnu ponudu.

Kako prenosi "Mozzart sport" Madar je dogovorio prelazak na univerzitet LSU. A, američki mediji spekulišu da bi mogao da dobije čak 5 miliona dolara po sezoni. Astronomska cifra koju bivši igrač Partizana definitivno ne bi mogao da dobije u Evroligi.

Ipak, pošto je nedavno proslavio svoj 25. rođendan mora da dobije posebno odobrenje iz NCAA kako bi igrao u tamošnjoj košarci. S obzirom na pozive i pregovore, djeluje da taj uslov ne bi trebalo da bude problematičan.

Madar je već neko vrijeme nezadovoljan minutažom kod Dimitrisa Itudisa i evroligašku sezonu završio je sa 16 mečeva i prosjekom od 3,1 poen, 1,4 asistencije i 1,1 skokom po meču.

