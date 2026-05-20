Ona je najbogatija pjevačica, a nije Ceca: Završila samo osnovnu, a sad samo u automobilima ima 500.000 €

Pjevačica Dara Bubamara proslavlja danas, 21. maja, svoj jubilarni, 50. rođendan, a mnogi ne znaju da važi za jednu od najuspješnijih i najbogatijih pjevačica u Srbiji

Radojka "Rada" Adžić poznatija kao Dara Bubamara, nedeljama unazad je glavna tema medija zbog intimnog snimka koji je dospio u javnost. Iako je pjevačica jasno rekla da se njeni advokati bave slučajem, nije propustila priliku da iskoristi "hajp" te snimi numeru "Od 4 do 7".

Nema sumnje da će izdaju bliske osobe koja je glasovnu poruku pustila u etar debelo naplatiti, a interesantno je da Dara već važi za jednu od najimućnijih pjevačica u regionu.

Rada je rano počela da se bavi pjevanjem zbog čega nije završila srednju Saobraćajnu školu koju je prvobitno upisala.

Samo sa osnovnom školom i velikim talentom za pjevanje, Dara Bubamara je stekla milione, a sama voli da kaže da nikad nije imala sponzora, da je sve sama stvorila.

Pjevačica nije krila da je imala težak život.

"Odrasla sam u nemaštini, jela sam mast i hleb, a sada volim da ručam u skupim restoranima i da 'jurim' luksuz! Ljetujem na Mikonosu, u Dubaiju… biram samo skupe hotele, gdje nekad provedem i samo nekoliko sati jer odmah letim dalje. Kupujem dobre automobile i markiranu garderobu. I najbitnije je što nikad nisam imala sponzore da mi iskeširaju 100.000 eura za album, sve sam sama stvorila! Puna sam kao brod," pohvalila se Dara jednom prilikom.

Inače, novac koji je zaradila pjevanjem uložila je pametno u nekretnine. Ona posjeduje luksuzni stan od 170 kvadratnih metara u Novom Sadu, koji je platila 200.000 eura, a koji je opremljen skupocjenim namještajem koji je sama birala.

No, to nije jedina nekretnina koju posjeduje. Dara ima stanove u Beogradu na Dedinju, i dvije koje izdaje, a kako se nedavno pisalo, kao i imanje na Fruškoj Gori.

U isti mah, pjevačica je poznata po raskošnom životnom stilu, uključujući boravke u luksuznim hotelima i posjedovanje skupocjenih modnih dodataka. Na primjer, tokom ljetovanja u Crnoj Gori, boravila je u hotelu gdje noćenje košta oko 1.000 eura, a takođe je poznato da je za jednu torbu izdvojila oko 14.000 eura.

Pored muzičke karijere, Dara ostvaruje prihode i putem društvenih mreža i YouTube kanala. Prema dostupnim podacima, njeni mjesečni prihodi od YouTube-a kreću se oko 3.800 dolara.

U isti mah, pjevačica ima jedan od najvrjednijih voznih parkova koji, prema pisanju domaćih medija, vrijedi oko 500.000 eura.

Promijenila je nekoliko Mercedesa, a poznato je da skoro uvijek vozi najnovije modele. Ima ih nekoliko u svojoj kolekciji, a jedan pripada, kako se ranije pisalo i njenom sinu Kosti.



