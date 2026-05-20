Djevojka fudblera Barselone Lamina Jamala nije na dobrom glasu u Španiji

Španski fudbaler Lamin Jamal neprestano je u centru dešavanja, što zbog magije na terenu, što zbog neprijatnog ponašanja koje ne dolikuje igraču kluba kao što je Barselona, a sve češće i zbog nove djevojke. Riječ je o nešto starijoj influenserki - Ines Garsija (21), za koju se vjeruje da je u romantičnom odnosu sa popularnim igračem.

Najnovije glasine govore da su Lamin Jamal i djevojka iz Sevilje u vezi. Iako se vjeruje da par dobro napreduje na ljubavnom planu, osim praćenja na društvenim mrežama i po koje naznake, nema zvanične potvrde. "Priča se da se nešto dešava između njih, ali trenutno se ništa ne dešava. Možda hoće", kratko je nedavno rekao novinar Ćavi Hojos.

| Lamine Yamal with Inés García in Greece today. ❤️pic.twitter.com/yvHXWueGtm — Access Yamal (@AccessYamal)May 19, 2026

Međutim, tragovi na društvenim mrežama bili su navijačima dovoljni da povežu "dva i dva". Ono što je privuklo pažnju jeste činjenica da jedno drugom lajkuju objave na mrežama, a mogli su se čuti i komentari među igračima Barselone, uglavnom šaljivi, kada god bi neko pomenuo Ines.

U slučaju da je Lamin Jamal u vezi sa influenserkom, to bi mogla biti njegova prva javna veza posle raskida sa Niki Nikol, koji se dogodio na početku sezone, a o čemu su mediji brujali.

Ko je Ines Garsija?

Riječ je o influenserki iz Sevilje koja ima 21 godinu i koja se u središtu javnosti našla zbog navodne veze sa Laminom Jamalom. Na društvenim mrežama je sada prati više od 100.000 pratilaca, gdje dijeli dešavanja iz života. Prema navodima koji se mogu naći o Špankinji, tvrdi se da je do nedavno bila u romantičnom odnosu sa momkom, kojeg je ostavila svega dvije nedelje nakon što se pojavilo interesovanje Lamina Jamala za nju.

Fotografije koje su osvanule na mrežama pokazuju i par koji bezbrižno šeta u Grčkoj i drži se za ruke, a to su upravo Jamal i njegova nova izabranica.