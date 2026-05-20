Desetoro učenika završnog razreda jedne srednje škole u Sevastopolju, povrijeđeno je nakon što se srušio balkon škole dok su maturanti pozirali za fotografiju.

Prema navodima ruskih medija, maturanti Ilija S., Milana V., Danilo B., Marija A., Aleksandar V, Valerij S., Aretmij K., German E. i Ekaterina F. i Ekaterina O., iszašli su na balkon na drugom spratu kako bi, tradicionalno, napravili matursku fotografiju.

Nasmijani srednjoškolci su "zauzeli pozu", a fotograf se spremao da ovjekovječi trenutak, kada su đaci iznenada "izgubili tlo pod nogama".

Čitav balkon se urušio, a nesrećni maturanti, starosti 17 i 18 godina, zadobili su teške tjelesne povrede. Kaća je u besvjesnom stanju prevezena u bolnicu, dok su ostali zadobili višestruke povrede usled pada sa velike visine.

May 20, 2026

Prema nezvaničnim informacijama, maturanti su želeli da ih fotografišu "u skoku", a vjeruje se da je do urušavanja balkona došlo kada su se "prizemljili".

"Tradicionalno se maturanti tako fotografišu. Taman se fotograf spremao da fotografiše kada se sve srušilo", rekla je majka jednog od maturanata.

Tragovi krvi vidljivi su ispred ulaza u školu. Povrede koje su đaci zadobili su jezive.

"Jedna djevojčica je ostala bez svijesti. Jednom dječaku je slomljena vilica, drugom ruka... Sva djeca su pojurila napolje da pomognu", rekla je očajna majka.

Prema navodima medija, škola je nedavno renovirana. Uložena je velika količina novca u obnovu koja je trajala gotovo dvije godine. Prilikom obnove mijenjane su instalacije, prozori i vrata, a izvođeni su i radovi na fasadi. Navodno je i balkon obnovljen prilikom radova.