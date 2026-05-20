Bivši as Hrvatske Silvio Marić otkrio kako je izgledao istorijski put Hrvatske ka svjetskoj bronzi u fudbalu 1998. godine. Sa sve dolaskom Franje Tuđmana među reprezentativce.

Hrvatska je 1998. godine igrala na Svjetskom prvenstvu na koje je na kraju stigao i Franjo Tuđman. Prvi predsjednik Hrvatske došao je na turnir u Francusku, a toga se sada prisetio tadašnji reprezentativac "vatrenih" Silvio Marić.

Ofanzivni vezista koji je sada sportski direktor Rudeša ponikao je u Dinamu iz Zagreba i tokom devedesetih je bio lider "modrih". Kasnije je nastupao za Njukasl, Porto i Panatinaikos, vraća se više puta u Dinamo, a u reprezentaciji je zbog povreda odigrao svega 19 mečeva.

"Trebao sam za reprezentaciju dati mnogo više, ali, nažalost, sprečile su me povrede. U Portu sam imao tešku povredu koljena odmah na prvoj utakmici, kasnije i u Panatinaikosu. Žao mi je što nisam odigrao više utakmice za "vatrene". Srećom, bio sam na tom Svjetskom prvenstvu 1998", rekao je Silvio Marić u intervjuu za "24 sata".

"Nisu svi mogli sa njim"

Kada se pojavio u kampu reprezentacije, nisu svi smjeli da sjede sa Franjom Tuđmanom, već samo oni najiskusniji i "najnamazaniji".

"Uh, nisu se baš svi mogli zafrkavati s njime. Sve nas koji smo igrali u Dinamu jako je volio. Volio je jako i Štimca, Bilića, Bobana, po cio dan bi on sjedio sa njima, ručao, zafrkavao se. Svi su bili mangupi, svi su bili "špreheri", nije bilo "mutavaca", to je jugoškola. Prosinečki je postavljao rekorde na fliperu, sve fore je znao", rekao je Marić.

Hrvatska je na kraju izgubila u polufinalu, ali je u meču za treće mjesto bila bolja od Holandije i tako je stigla do bronze. Bio je to prvi istorijski uspjeh samostalne Hrvatske od otcjepljenja od Jugoslavije početkom devedesetih. Kasnije je generacija Luke Modrića nadmašila taj rezultat i igrala u finalu Svjetskog prvenstva 2018, a četiri godine posle osvojila bronzu u Kataru.

Ipak, o tom uspjehu "Vatrenih" iz 1998. godine pod vođstvom Ćira Blaževića pričalo se širom svijeta.

"Te godine sam igrao i Ligu šampiona s Dinamom. Kasnije, kad sam došao u Njukasl, sve te face poput Širera čestitale su mi na toj bronzi. Osjećaš se baš veliko. Svi su pitali za Šukera, gdje god bih došao", govorio je Marić.

Asovi jugoslovenske škole

Predvodnici te generacije Hrvatske iz Francuske 1998. bili su asovi stasali u Jugoslaviji, mahom "Zlatni Čileanci" iz 1987. godine i potom "A" reprezentativci Jugoslavije. Plavi dres zamijenili su onim sa šahovnicom nezaboravni fudbaleri, poput Davora Šukera, Zvonimira Bobana, Roberta Prosinečkog, Dražena Ladića,Roberta Jarnija, Marija Stanića, Alena Boškića koji je u Jugoslaviji bio mladi reprezentativac...

Odmah posle tog uspjeha, Hrvatska je doživjela i jedno od najvećih razočaranja - eliminaciju od SR Jugoslavije iz kvalifikacija za EURO 2000, u čuvenoj maksimirskoj noći.

