Ovaj revolucionarni materijal ima čvrstoću čelika, ali je lakši od stiropora (pjene). Nije pronađen u prirodi niti dizajniran tradicionalnim inženjerskim metodama — već ga je u potpunosti “zamislio” AI.

Naučnici sa Univerziteta u Torontu i Caltecha razvili su novi nanomaterijal koji bi mogao promijeniti svijet industrije, zahvaljujući vještačkoj inteligenciji koja je kreirala strukture koje ljudski mozak teško može zamisliti.

Istraživači su koristili napredne AI modele (mašinsko učenje) koji su simulirali ponašanje mikrostruktura pod ekstremnim opterećenjima. Umjesto godina pokušaja i grešaka, AI je generisao potpuno nove lattice (rešetkaste) dizajne na nano nivou, optimizirane za maksimalnu snagu uz minimalnu masu.

Rezultat? Nanollatice strukture koje su do 5 puta jače od titanijuma, a istovremeno izuzetno lagane, fleksibilne i otporne na lomljenje. Ove strukture su zatim 3D štampane i testirane, pokazujući performanse koje su ranije bile nezamislive.

Potencijalne primjene su ogromne:

• Avijacija: Lakši avioni sa boljim performansama i manjom potrošnjom goriva.

• Automobilska industrija: Vozila koja troše manje energije, a pružaju veću sigurnost.

• Građevinarstvo: Viši i održiviji soliteri sa manjom težinom konstrukcije.

• Ostalo: Od svemirske tehnologije do medicinskih implantata i sportske opreme.

“Ovo nije naučna fantastika. Ovo se dešava sada”, navodi se u objavama o istraživanju. Tim predvođen profesorom Tobin Filleterom sa Univerziteta u Torontu uspio je spojiti ono što je ranije smatrano nemogućim — ekstremnu čvrstoću i ultra-nisku težinu.

Istraživanje je objavljeno u prestižnom časopisu Advanced Materials, a predstavlja značajan korak u eri gdje AI ne samo da pomaže, već aktivno vodi inovacije u materijalnoj nauci.

Ovakvi napretci mogli bi značajno smanjiti zagađenje mnogih industrija i otvoriti vrata novim generacijama lakših, jačih i efikasnijih proizvoda.