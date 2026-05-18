Donovan Mičel je bio na meti kritika da nije dovoljno dobar lider, a odgovorio je tako što je uveo Klivlend u finale Istočne konferencije.

Imamo finala NBA lige! Dok će se na Zapadu sastati Oklahoma i San Antonio na istoku će protiv Njujork Niksa igrati Klivlend Kavalirsi. Uspjeli su Kavsi u sedmom meču serije da savladaju Detroit 125:91 i tako odu korak bliže tituli.

Donovan Mičel se pojavio kao pravi lider sa 26 poena, 8 asistencije i 6 skokova, dok je Džaret Alen upisao 23 poena uz 7 skokova. Sjajno šutersko veče imao je Sem Meril koji je na kraju upisao 23 poena, dok je Evan Mobli imao dabl-dabl sa 21 poenom i 12 skokova, uz šta je dodao 6 asistencija.

Kod Detroita su zakazali lideri pa je tako Kejd Kaningem imao samo 13 poena, kao i Dankan Robinson, Karis Levert 11, a Džejlen Duren je nastavio sa užasnom formom u plejofu i upisao je 7 poena uz 9 skokova. Jedini koji je dao svoj doprinos bio je Danis Dženkins sa 17 poena i 5 asistencija.

