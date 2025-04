Nevjerovatna priča kako je Denver sjajno nanjušio potencijal Donovana MIčela, a onda ga je jednostavno odbacio. Nikola Jokić je mogao da igra sa jednim od najboljih bekova današnjice, ali je uprava odlučila drugačije.

Izvor: Imagn Images / ddp USA /Megan Briggs / Getty images / Profimedia

Klivlend Kavalirsi su prvi tim koji je ove sezone izborio mjesto u NBA plejofu posle "čišćenja" Majami Hita 4:0 u seriji. I na ovoj, kao i na ostalim utakmicama najbolji igrač Klivlenda sa 22 poena i 5 asistencija bio je Donovan Mičel. Iskusni bek koji je 2017. godine draftovan od strane - Denver Nagetsa!

Da, dobro ste pročitali, njega su kao i Ajzeu Hartenštajna prije njega Nagetsi draftovali, ali nisu uvidjeli njegov potencijal i pustili su ga da ode u drugi tim. Zapravo od draftovanja Nikole Jokića 2014. godine sa 41. mjesta što je vjerovatno najbolji potez u istoriji drafta Nagetsi su pravili uglavnom kikseve.

Donovan Mičel je toliko dobar otkako je ušao u ligu da je do sada bio glavna zvijezda dva tima . prvo Jute Džez, a onda i Klivlenda, a ove sezone je sa 24 poena, 5 asistencija i 4,5 skoka po meču vodio Kavse do prvog mjesta na Istoku. Osim toga je šutirao 44 odsto iz igre i mnogi su mišljenja da je mogao da uđe i u MVP trku.

"Nisam šokiran jer moje brojke i moja dominacija u timu nisu tako visoki. Ušao sam u sezonu tako što sam shvatio da ako se žrtvujem i tako priđem sezoni da neću biti u konkurenciji za MVP nagradu. Da li se osjećam kao da treba da se priča o meni? Naravno da da. Ali pošto razumijem da nemam loptu u rukama u svakom napadu jasno mi je zašto. Ali pogledajte gdje smo zbog toga. Po mom mišljenju zbog toga ovoliko pobjeđujemo", rekao je Donovan Mičel kada su ga pitali zašto ga nema u MVP priči.

Ko je Donovan Mičel?

Nakon neubjedljivog starta na univezitetu Lujvil on je naredne godine eksplodirao pa je izabran kao 13. pik. Uzela ga je Juta i odmah su vidjeli šta imaju u rukama. Postao je starter i imao je 20,5 poena, 3,7 asistencija i 3,7 skokova odmah u prvoj sezoni. Dok je nastupao za Jutu postao je redovan Ol Star i od 2020. do sada ima šest Ol Star nastupa. Trejdovan je 2022. u zamjenu za Laurija Markanena, Kolina Sekstona, Ošaija Agbadžija i pikove a kada je u prvoj sezoni upisao 28,3 poena po meču bilo je jasno da je on gazda u Kavsima.

Ove sezone je bio jedan od najboljih igrača lige, a što je još bitnije predvodi jedan od najboljih timova lige i vrlo jasno se odriče svog učinka kako bi njegov tim izgledao bolje. U četiri meča u plejofu je pokazao klasu, pa je tako u prva dva spakovao po 30 poena, onda je malo usporio sa 13 i sada je sa 22 zakazao polufinale konferencije Kavsima.

Kako su ga propustili Denver Nagetsi?

Izvor: Profimedia

E, to je priča za sebe. Dok propuštanje da se zadrži Hartenštajn jeste šteta, nevjerovatno je zbog čega sada Nikola Jokić ne igra sa Donovanom Mičelom. Zato što je uprava Denvera 2017. odlučila da Mičela trejduje za 24. pika na draftu što je na kraju bio Tajler Lajdon i Treja Lajlsa. Obojica su krilni centri i obojici je karijera u Koloradu za zaborav.

Tajler Lidon je odigrao dvije sezone koje je više proveo u razvojnoj ligi nego u NBA ligi, potpisao je za Sakramento i kada je dobio otkaz oprostio se od košarke sa 24 godine. Trej Lajls je do tada bio solidan trojkaš sa pozicije četiri i proveo je takođe dvije godine u Denveru, ali teško da je vredjelo trejdovati Mičela za igrača koji je imao u prosjeku 9,9 i 8,5 poena po meču. Zatim je igrao za San Antonio, Detroit, a sada je sa 29 godina u Sakramentu.

(MONDO, N.L.)