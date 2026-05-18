Gora Ratković Rale poručio je da je spreman da ispravi greške iz prošlosti, ističući i da Ana Nikolić, prema njegovim riječima, nema nikakve veze sa cijelom situacijom

Izvor: Damir Dervišagić

Nakon što je Slavica Coka Ratković otkrila da je prodala svoj stan zbog problema bivšeg supruga, uz navode da je sav novac navodno potrošen na pjevačice, Goran Ratković Rale je odlučio da javno iznese svoju stranu priče.

Rale je poručio da je spreman da ispravi greške iz prošlosti, ističući i da Ana Nikolić, prema njegovim riječima, nema nikakve veze sa cijelom situacijom, kao i da ga je ona savjetovala da kupi stan bivšoj supruzi.

Pogledajte fotografije Raleta:

Vidi opis Prvo oglašavanja Raleta nakon optužbi bivše da je zbog njega ostala bez stana: "Kakve veze Ana ima sa tim?" Goran Ratković Rale Ana Nikolić Goran Ratković Rale Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube printscreen / Pink.rs Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kurir/ Nenad Kostić Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 5 5 / 5

"Pogrešio sam. Ispraviću grešku. I zamolio bih je da se zaustavi. Evo, javno joj obećavam - dobiće stan. Ako je to rešenje svih njenih problema, rešiću joj sve probleme. Ali kakve veze Ana ima sa nečim što je bilo prije 25 godina? Ana posjeduje više nego ja i ne razumijem zašto se osjeća ugroženo s njene strane. Naprotiv, Ana mi je odmah rekla da joj kupim stan i da nisam bio fer prema njoj."

"Prodala sam svoj stan, sve je otišlo na propale pjevačice"

Podsjetimo, Slavica je otkrila da je prodala svoj stan zbog Raletovih problema, kao i da je sve potrošeno na pjevačice.

Ovako izgleda njegova bivša supruga:

"Zbog njega sam prodala svoj stan da bih riješila njegove probleme. Onda je on kupio stan pa je i taj prodao. On je uvijek ulagao u pjevačice. Taj novac od stana je otišao na propale pjevačice i propale karijere. Kompleks su mu pjevačice. Šta će da im ponudi? Njemu kad se dopadne neka pjevačica on je u stanju da uzme od žene da bi dao njoj. To je porodičan stan u kom smo živeli naša djeca i ja. Rale mi je 15 godina pričao da će mi kupiti stan ali to se nije desilo. Uvijek je imao nešto preče, ulaganje u pjevačice, ploče... Njemu kad se svidi neka žena u stanju je sve da joj da", govorila je Coka.

"Dala sam mu ultimatum da uzme stan na kredit ili kako god, ali da me obezbijedi. On se meni nikad nije javio. On voli da manipuliše, priča bajke... Poslednji naš razgovor je zvučao jako ružno. Rale nam je sve oduzeo, apsolutno sve. Ja od njega ne očekujem više ništa, ali neću da ćutim. Posledice su te da sam ja progovorila i nadam se da je ovo poslednji intervju koji sam dala o njemu. On neka vodi računa! Sve što smatram da nije istina doći ću i reći da laže. Da vjerujem da će da me ispoštuje ne bih bila ovdje, ali sad sam ja zla, šta ću mu, ja moram."

Izvor: Kurir/ MONDO