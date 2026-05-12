Donovan Mičel odigrao spektakularno drugo poluvrijeme i vodio svoj Klivlend do pobjede i 2:2 u seriji protiv Detroita.

Izvor: USA TODAY SPORTS / DDP USA / PROFIMEDIA

Klivlend je pobijedio Detroit 112:103 i izjednačio je seriju na 2:2, pa je sada jasno da nas ovdje čeka ozbiljna drama jer još nema "brejkova". Za to je zaslužan Donovan Mičel koji je odigrao vjerovatno najbolje poluvrijeme nekog igrača u istoriji NBA plej-ofa, ispisavši istoriju u Ohaju prethodne noći.

Mičel je ubacio 39 od 43 svoja poena u drugom poluvremenu i tako je izjednačio rekord Slipija Flojda iz 1987. godine. Samo su njih dvojica do sada u istoriji plej-ofa NBA lige uspjela da ubace toliko poena za jedno poluvrijeme.

Inače, iz Detroita su bili i ljuti zbog toga, odnosno zbog suđenja. Mičel je izveo 15 slobodnih bacanja dok je cijeli Detroit tek 12, zbog čega su podigli glas odmah poslije meča. Inače, Mičel je šutirao 13/26 iz igre i zabilježio je još pet skokova i dvije asistencije, a s njim na parketu Pistonsi su imali čak "+28".

Donovan Mičel dao 39 poena Izvor: YouTube/Chaz NBA

Uz njega je odličan bio Džejms Harden sa 24 poena, Ivan Mobli je dodao 19 i to je kompletna lista dvocifrenih igrača u Klivlendu. Što se tiče Detroita, Levert je imao 24 poena, Kaningem je stao na 19, Tobajase Heris je ubacio 16, a Rid jedan manje.

Naredni meč igra se već noć utorak na srijeda, sada u Detroitu.