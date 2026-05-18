Aleksandar Nešović, ubijen u restoranu, povezan je sa Kekinom grupom, poznatom po brutalnim krivičnim djelima.

Aleksandar Nešović Baja, ubijen je 12.maja u restoranu na Senjaku zbog čega je uhapšen, tada aktuelni, a sada već bivši, načelnik beogradske policije Veselin Milić kao i još devet osumnjičenih. Nešović se vezuje za organizovanu kriminalnu grupu na čijem čelu se nalazio Dejan Stojanović zvani Keka. Kekina grupa važila je za jednu od najsurovijih, a članovi su ulaznicu dobili tek nakon što bi izvršili ubistvo ili pokušaj ubistva.

U Beloj knjizi srpskog kriminala, odnosno u dokumentu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije o organizovanim kriminalnim grupama iz 2001. godine piše da je vođa grupe je Dejan Stojanović zvani Keka, kao i da je on izvršilac krivičnog djela ubistva Gorana Sibinovića.

Članovi grupe su, prema tom dokumentu:

Šesto Nikola zvani Pika - izvršilac ubistva Siniše Mićić

Vladan Miketić - sumnjiči se za više ubistava među kojima Nikole Banda i Nikole Petrović, zbog čega je u bjekstvu u inostranstvu

Nenad Grujović zvani Gruj a, zajedno sa drugim članovima grupe učestvovao u ubistvu Nikole Petrovića

Nebojša Milanović zvani Milano i Aleksandar Dabić zvani Daba - izvršilac ubistva Milana Vujanovića i pokušaj ubistva Zorana Lazarević

Aleksandar Vlahović zvani Rambo - pokušao ubistvo Saše Ilić

Modus operandi - ubistvo kao ulaznica

Kako se dalje pojašnjava, "grupu je formirao Dejan Stojanović, a uslov ulaska u grupu bio je da su članovi do sada već izvršili neko ubistvo ili pokušali nekog da ubiju, grupa je više godina bila u sukobu ("ratu") sa grupom pokojnog Stevana Jezdimirović zvani Jezda, a zbog primata za teritoriju Novog Beograda".

U tom sukobu, "koji je dugo trajao", bilo je na obje strane više mrtvih i ranjenih.

"Kriminalna delatnost grupe je vršenje svih težih krivičnih djela: ubistva, pokušaja ubistva, silovanja, razbojništva, iznude, ucjene, nasilničko ponašanje, oduzimanje motornih vozila, vraćanje ukradenih vozila uz otkup, krijumčarenje opojne droge i dr", piše u dokumentu MUP.

Dejan Stojanović Keka

Krivična djela vrše na cijeloj teritoriji Beograda, a najčešće na Novom Beogradu i Zvezdari.

"Radi se o veoma organizovanoj, naoružanoj, agresivnoj i surovoj grupi koja u sukobu sa suparničkim grupama i pojedincima vrše likvidacije. Članovi grupe se dovode u vezu sa izvršenjem više krivičnih djela ubistava i pokušaja ubistava u Beogradu. Za većinu tih krivičnih djela podnošene su prijave koje nisu okončane presudama, a izvršioci su na slobodi", piše u Beloj knjizi.

Keka u sukobu sa tadašnjim predsjednikom FK Bežanija

Ova grupa je na beogradskim ulicama imala veliki uspjeh, ali do 2006. godine kada je ubijen vođa bežanijskog klana Goran Mijatović Mita. Zvanično, Mijatović je bio predsjednik FK Bežanija, a ubijen je tako što je kritičnog dana 2006.godine, ispod njegovog automobila bila postavljena eksplozivna naprava.

Iako je, kako su tada prenijeli mediji, uvijek bio oprezan jer je znao da je na meti suparničkog klana zbog čega je uvijek prije ulaska u automobil slao nekog iz obezbjeđenja da provjeri da nije postavljena bomba, kobnog dana je to uradio Slavko Novaković koji je pregledao vozilo i nije našao ništa sumnjivo. Međutim, kada je Mijatović prišao vozilu, odjeknula je snažna eksplozija i kojoj su obojica stradali.

Stojanović je tada, kako su pokazali operativni podaci, otišao u Južnu Ameriku.

Tek pet godina kasnije, u maju 2011. godine, Stojanović se našao u medijima kada je u Brazilu uhapšena grupa državljana Srbije, osumnjičena za trgovinu narkoticima. Iako je odmah saopšteno da je među uhapšenima i Keka, ubrzo je to demantovano.

U Srbiji, Stojanović je i u to vreme bio slobodan čovjek jer je zastarjela optužnica za tešku krađu, jedinu koju je imao u Srbiji, iako je povezivan sa likvidacijama, švercom narkotika i drugim krivičnim djelima.

Ubistvo Nešovića na Senjaku

Aleksandar Nešović zvani Baja, koji je dovođen u vezu sa ovom organizovanom kriminalnom grupom, ubijen je 12.maja u restoranu na Senjaku u Beogradu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu zvanično je saopštilo da se Naredbom o sprovođenju istrage, osumnjičenima:

Saša V. (48) i Mario S. (46) terete se da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i Izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Danka V. (42), žena osumnjičenog, tereti se za krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Veselin M. (46), Boban M. (41), Savo S. (33) i Petko P. (46) terete se za krivična djela Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Nenad L. (50) i Vuk Š. (21) terete se za krivično djelo Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca, pri čemu se Vuku Š. na teret stavlja i krivično djelo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela.

Dejan S. (50) se tereti za krivično djelo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela.

Rekonstrukcija ubistva Aleksandra Nešovića

Sve je počelo u noći 12. maja, oko 23 časa, kada se Nešović dovezao svojim crnim blindiranim BMW X7 ispred ugostiteljskog objekta "Restoran 27".

Prema saopštenju tužilaštva, njega je na ovaj sastanak pozvao bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić i predložio mu da se nađu kako bi raspravili međusobne nesuglasice i sugerišući mu da dođe bez obezbjeđenja.

Kada je stigao ispred restorana, Nešović je primijetio vozila koja koriste osumnjičeni, te je prvobitno, kako se navodi, odlučio da ipak ne uđe u restoran i o tome je obavijestio svog prijatelja.

Međutim, nakon telefonskog poziva Saše V, sa kojim je odranije bio u sukobu, on se desetak minuta kasnije ipak vratio, ušao u lokal i sjeo za sto sa Sašom V, Mariom S. i Veselinom Milićem, navodi tužilaštvo.

Tužilaštvo je saopštilo da je nakon rasprave, Saša V., kako se sumnja, ispalio nekoliko hitaca u Nešovića.

Pištolj iz kog je pucano obezbijedila je Danka V, koja ga je predala Mariju S, a on ga je potom uručio Saši V. po dolasku u restoran.

Prema navodima tužilaštva, nakon pucnjave, osumnjičeni Dejan S. pomogao je napadačima u bjekstvu tako što ih prvo ka Šapcu, zatim do jezera Dobrodol i na kraju do Stare Pazove.

Nestanak Aleksandra Nešovića prijavila je njegova nevjenčana supruga, kojoj je kobne večeri javio da se nalazi u restoranu, nakon čega mu je isključen telefon.

Policija je po prijavi izašla na lice mjesta i zatekla stravičan prizor. U restoranu su navodno pronađeni su tragovi krvi koje je neko pokušao da ukloni, kao i dvije ispaljene čaure kalibra 9 milimetara.

Mobilni telefon, za koji se sumnja da je pripadao Nešoviću, pronađen je u kontejneru preko puta lokala.

Hapšenje i smjena načelnika beogradske policije Veselina Milića

U petak, 15. maja uhapšen je načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić.

Miliću je određen pritvor, kao i ostalima koji su uhapšeni u ovoj akciji.

Milić je iznio svoju odbranu pred VJT-om, a zatražen je pritvor kako ne bi uticao na svjedoke i zbog sumnje da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično djelo.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je Milić smijenjen, a funkciju vršioca dužnosti preuzeo je zamjenik načelnika, pukovnik Dejan Bojović.

Opsadno stanje u Ljukovu i Pećincima

Potraga za tijelom ubijenog Nešovića proširila se u Putince gdje je pronađen džip koji je potom prevezen za Beograd uz policijsku pratnju.

Takođe, u selu Ljukovo, gdje su forenzičari i inspektori detaljno pregledali jedan automobil "folksvagen" pronađen na parkingu.

