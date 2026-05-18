KK Partizan neće moći da računa na dvojicu prvotimaca za polufinale ABA lige protiv Crvene zvezde.

Izvor: MN Press

KK Partizan nastupiće u derbiju bez plejmejkera Šejka Miltona (29) i krila Marija Nakića (24), koji ipak neće moći da pomogne ekipi zbog povrede zgloba zadobijene u četvrtfinalu protiv Bosne. Sa druge strane, Aleksej Pokuševski (24) se vratio u tim.

Crno-bijeli su saopštili informacije o njima veče prije vječitog derbija u polufinalu ABA lige u ponedjeljak od 20, u kojem će biti domaćini Crvenoj zvezdi.

"Aleksej Pokuševski se vratio u tim nakon propuštene utakmice sa Bosnom. Šejk Milton je van tima zbog povrede koljena i njegovo stanje se prati. Precizne prognoze u vezi povratka na teren još uvijek nije moguće dati. Mario Nakić je takođe van tima zbog iste povrede koja ga je odvojila od terena na utakmici protiv Bosne", saopštio je Partizan.

Vidi opis Partizan bez dvojice košarkaša dočekuje Crvenu zvezdu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Polufinalna serija igra se na dvije pobjede, a drugi meč biće odigran u četvrtak uveče u hali "Pionir", gdje će domaćin biti Crvena zvezda. U drugom polufinalu igraju Dubai i Budućnost.

Bonus video:

Izjave Crvene zvezde pred večiti derbi sa Partizanom Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

(MONDO)