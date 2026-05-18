Detalji hapšenja u Drnišu.

Nakon što je policija zvanično potvrdila hapšenje Kristijana Aleksića (50), osumnjičenog za brutalno ubistvo 19-godišnjeg dostavljača pice, na vidjelo izlaze novi detalji o potrazi i prošlosti ubice. Iako se sumnjalo da je opasni bjegunac napustio Drniš, operativci specijalne policije locirali su ga u tri časa ujutro svega stotinjak metara od kuće u kojoj je zločin počinjen.

Aleksić je zavarao policiju u prvim satima tako što se sakrio u gusto žbunje pokraj lokalne pečenjare, računajući da će policijski obruč popustiti kako noć bude odmicala, prenosi Slobodna Dalmacija.

Potraga je, prema riječima direktora policije Nikole Miline, bila jedna od najopsežnijih u ovom dijelu Hrvatske, jer su na teren povučene i jedinice iz susjednih policijskih uprava. Intezivno su korišteni helikopteri, termovizijski dronovi i psi tragači, a upravo je pritisak specijalaca natjerao Aleksića da napravi grešku i otkrije svoj položaj u šipražju.

Zbog ozbiljnosti situacije i činjenice da je ubica bio naoružan i nepredvidiv, Gradska uprava Drniša donijela je odluku da se nastava u školama i rad u vrtićima danas ipak ne održe, kako bi se teren u potpunosti sanirao i obezbijedio mir za građane nakon besane noći.

Posebnu jezu u javnosti izazvali su zvanični podaci iz policijskih dosijea koji pokazuju da je Aleksić povratnik u izvršenju najtežih krivičnih djela. On je još u maju 1994. godine ubio 22-godišnju Marijanu Sučević iz Prgometa.

Početkom 2000-ih za to je djelo nepravosnažno osuđen na 12 godina zatvora, a sud je tada u presudi jasno naveo da se radilo o izuzetno okrutnom i podmuklom ubistvu. Motiv zbog kojeg je ovaj presuđeni ubica u subotu oko 23.05 časova na pragu svoje kuće potegao vatreno oružje i usmrtio nevinog devetnaestogodišnjaka koji mu je samo donio hranu, i dalje je predmet hitne kriminalističke istrage.