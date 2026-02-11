Francuski košarkaš Viktor Vembanjama odigrao je najefikasniju utakmicu u karijeri

Izvor: Stacy Revere / Getty images / Profimedia

NBA Zvijezda i košarkaš San Antonija Viktor Vembanjama (22) odigrao je najbolji meč u karijeri, nakon što je ekipi Lejkersa ubacio 40 poena, a uz to je imao i 12 skokova i dvije asistencije. Gosti su u ovom meču ubjedljivo slavili 136:108, pošto je tim iz Los Anđelesa nije mogao da računa na lidere Luke Dončića, Lebrona Džjemsa i naravno Ostina Rivsa.

Vembanjama je na terenu proveo 26 minuta i za to vrijeme je imao sjajno šutersko veče, ubacio je 40 poena, tako što je šutirao 4/6 za tri poena, 9/14 za dva, što dalje kaže da je iz igre pogađao 65 posto. Bio je vrlo važan šraf tima i u odbrani, pošto je imao 11 skokova, od ukupno 12. Podijelio je i dvije asistencije, ali je imao i četiri izgubljene lopte, kao i sve ukradene i jednu blokadu.

Zahvaljujući ovoj statistici Vembanjama je ispisao istoriju kluba - postigao je 25 poena u prvoj četvrtini što je najviše što je neko uspio da uradi u San Antoniju. Takođe, perspektivni Francuz je ubacio i 37 poena do poluvremena, što je još jedan rekord. Na kraju, niko nikad nije uspeo da za 26 minuta na terenu postigne 40 poena i 12 skokova.

I tu nije kraj, Vembanjama je uspio da veže 17 poena u prvoj četvrtini zahvaljujući kojoj su Sparsi napravili razliku u ranoj fazi meča (20:8). Nakon što je San Antonio imalo popriličnu razliku, bilo je jasno da nije neophodno da Vembanjama ostane na terenu. Doprinos u Sparsima je imao i Karter Brajant koji je postigao 16 poena, a pratio ga je Dilan Harper sa 15. Na drugoj strani Lejkerse je vodio Luk Kanard sa skromnih 14 poena, isto toliko imao je i Drej Timi. Sin Lebrona Džejmsa Broni takođe je bio dvocifren pošto je susret završio sa 12 poena i iz igre je šutirao 50 posto, dok je u šutu za tri bio nepogriješiv - pogodio je oba puta.