Košarkaši KK Budućnost Voli večeras od 20 časova igraju najvažniji meč sezone protiv KK Kluž majstoricu četvrtfinalne serije za plasman u polufinale ABA lige.

Nakon dvije utakmice rezultat u seriji je izjednačen 1:1, pa će odluka o putniku među četiri najbolje ekipe regionalnog takmičenja pasti u prepunoj Morači.

Podgoričani su u prvom susretu, pred svojim navijačima, slavili rezultatom 86:73 i pokazali snagu na domaćem parketu. Ipak, rumunski predstavnik uzvratio je u drugom meču odigranom u petak, kada je nakon efikasne i neizvjesne utakmice trijumfovao sa 94:90 i izborio odlučujući duel.





Večerašnji susret nosi ogroman ulog – nema popravnog ispita i svih četrdeset minuta odlučivaće o tome da li će Budućnost nastaviti borbu za trofej ili završiti sezonu.

Upravo zbog toga, podrška sa tribina mogla bi da bude jedan od ključnih faktora. Dvorana “Morača” godinama je sinonim za veliku energiju i snažan vjetar u leđa plavo-bijelima, a očekuje se da atmosfera večeras bude na nivou najvećih evropskih utakmica.

Navijači "plavih" pozvani su da od prvog minuta budu uz svoj tim i pomognu ekipi da stigne do velike pobjede i plasmana u polufinale ABA lige!