Mladi košarkaš Andrej Stojaković još jednom je oduševio, ovog puta akcenat nije bio na potezima na terenu
Mladi srpsko-grčki košarkaš Andrej Stojaković (21) oduševio je igrom tokom NCAA sezone za Ilinois, pa je zbog toga dobio priliku i da se nađe na predstojećem NBA draftu. A da geni nisu čudo, dokazao je i na zvaničnom mjerenju, gdje je skočio 105 centimetara.
Andrej Stojaković viđen je kao budućnost NBA košarke. Sjajne partiju u narandžastom dresu prijavile su ga i za NBA draft, a na "NBA draft kombajnu" pokazao je zavidne rezultate. Iako postignuti uspjesi neće biti presudni, nema sumnje da je prvi utisak vrlo važan.
Sin Peđe Stojakovića zaludio NBA: Andrej skočio 105 centimetara i ostavio Amerikance u čudu
Stojaković je skočio 41,5 inča, što je 105,4 centimetara. Kako će se pokazati na NBA draftu ostaje da vidimo, pošto ćemo 23. i 24. juna pomno pratiti dešavanja. Pravo na prvog pika ima Vašington.
Pogledajte kako je izgledao skok Andreja Stojakovića:
Andrej Stojakovic 41.5” Max Vert@NoCeilingsNBApic.twitter.com/oMEdhkrd4J— ALBERT GHIM (@albertoeghim)May 11, 2026
Ujedno, još nije poznato koju reprezentativnu selekciju će izabrati momak rođen u Solunu. Nagovještava se da bi to mogla biti Grčka, iako postoje pozivi od strane "orlova" da se Stojaković pridruži timu tokom ljeta, kako je naveo predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović.