Mladi košarkaš Andrej Stojaković još jednom je oduševio, ovog puta akcenat nije bio na potezima na terenu

Mladi srpsko-grčki košarkaš Andrej Stojaković (21) oduševio je igrom tokom NCAA sezone za Ilinois, pa je zbog toga dobio priliku i da se nađe na predstojećem NBA draftu. A da geni nisu čudo, dokazao je i na zvaničnom mjerenju, gdje je skočio 105 centimetara.

Andrej Stojaković viđen je kao budućnost NBA košarke. Sjajne partiju u narandžastom dresu prijavile su ga i za NBA draft, a na "NBA draft kombajnu" pokazao je zavidne rezultate. Iako postignuti uspjesi neće biti presudni, nema sumnje da je prvi utisak vrlo važan.

Stojaković je skočio 41,5 inča, što je 105,4 centimetara. Kako će se pokazati na NBA draftu ostaje da vidimo, pošto ćemo 23. i 24. juna pomno pratiti dešavanja. Pravo na prvog pika ima Vašington.

Pogledajte kako je izgledao skok Andreja Stojakovića:

Ujedno, još nije poznato koju reprezentativnu selekciju će izabrati momak rođen u Solunu. Nagovještava se da bi to mogla biti Grčka, iako postoje pozivi od strane "orlova" da se Stojaković pridruži timu tokom ljeta, kako je naveo predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović.