Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je očekivanja pred nastavak četvrtfinalne serije protiv Bosne.

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Bosne u drugoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige, a meč je na programu u Sarajevu u subotu od 17 časova. Trener crno-bijelih Đoan Penjaroja i igrač Bruno Fernando iznijeli su očekivanja pred ovaj duel.

KK Partizan je u prvom meču slavio rezultatom 81:73 i ima prvu „meč loptu“ za plasman u polufinale, ali španski stručnjak nije bio zadovoljan prikazanim.

„Ova utakmica nam je veoma važna. Moramo da odigramo mnogo bolje nego u prethodnom meču, jer smo tada imali dosta problema. Očekuje nas zahtjevna utakmica protiv ekipe koja igra agresivno i sa mnogo samopouzdanja, zbog čega moramo da budemo maksimalno spremni. Važno je da budemo povezani kao tim, da dobro dijelimo loptu i da budemo čvršći u skoku, kako u odbrani, tako i u napadu“, poručio je Penjaroja.

Bruno Fernando ističe da će ključ biti način na koji uđu u meč, naglašavajući da Partizan mora igrati sa više samopouzdanja kako bi obezbijedio plasman u polufinale ABA lige.

„Vjerujem da nas očekuje zahtjevna utakmica. Idemo kod njih, igramo na njihovom terenu. Oni su veoma disciplinovana ekipa i dobro sprovode plan igre na obje strane terena, što se posebno vidjelo u ovoj posljednjoj utakmici koju smo odigrali kod kuće. Naravno, bićemo mnogo svjesniji i oprezniji u mnogim situacijama tokom meča. Prva utakmica u seriji je uvijek teška. Mislim da ćemo uspjeti da se saberemo, izađemo na drugu utakmicu sa mnogo više samopouzdanja i pokušamo da dođemo do pobjede na dosta sigurniji način nego ranije. Naravno, neće biti lako, jer će oni da daju sve od sebe da pobijede, ali mislim da nas čeka baš dobra utakmica.“

Košarkaši KK Partizan nisu briljirali u prvom duelu, ali su uspjeli da slave na individualni kvalitet. Takođe, crno-bijeli su doživjeli veliki peh, pošto se Shake Milton teže povrijedio.

Posljednje informacije kažu da nije u pitanju najteža povreda, ali je neizvjesno kada će Amerikanac ponovo na teren.

„Magnetna rezonanca pokazala je da nisu stradali ligamenti koljena i to je dobra vijest jer bi onda odsustvovao mjesecima. Pomerena mu je čašica koljena, povreda je bolna i čeka ga pauza koja će trajati minimum dvije sedmice. Tada će uslijediti dodatni pregledi koji će odlučiti o povratku na parket“, prenio je „Sport klub“.