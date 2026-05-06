Gazdi Panatinaikosa Dimitrisu Janakopulosu zabranjeno da uđe u halu protiv Valensije, pa je zato odštampao svoj lik i stavio sliku na svaku stolicu.

Izvor: X.com/SportalgrG

Širom čitave dvorane OAKA, doma Panatinaikosa, u srijedu uveče biće istaknut lik Dimitrisa Janakopulosa (51). Kažnjeni gazda kluba pravio je skandale u dvorani Valensije prošle nedjelje, u prvim utakmicama plej-of serije Evrolige, i zato ga je rukovodstvo takmičenja kaznilo zabranom ulaska u halu u naredne tri utakmice.

Kontroverzni Janakopulos je očigledno smislio način kako da bude prisutan - i to na svim stolicama. Odštampao je svoj lik na papirima koji su ostavljeni na svakoj stolici, a na navijačima Panatinaikosa je da ih podignu i da od njegovih slika naprave koreografiju.

☘️ Το Telekom Center Athens γεμίζει με φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου πριν το Game 3 του#paobcμε τη Βαλένθια!#paobcaktor#EuroLeaguepic.twitter.com/udlfT4RkcT — Sportal.gr (@SportalgrG)May 6, 2026

Već dugo traje rat Evrolige i nasljednika farmaceutske imperije "Vianeks", koju je osnovao Janakopulosov otac Pavlos. Taj sukob čestim ispadima bogatog Grka ne gubi intenzitet iz sezone u sezonu, a ovog proljeća bi ponovo mogao da kulminira.

Vidi opis Koreografija Panatinaikosa prst u oko Evroligi: Janakopulosova slika na svakoj stolici dvorane Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Profimedia/Action Press / Shutterstock Editorial Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Upravo će Panatinaikos biti domaćin Fajnal-for turnira Evrolige od 29. maja i Janakopulosu će biti zabranjen ulaz. On je već pozvao svoje igrače da mu donesu trofej u hotelsku sobu prekoputa dvorane. Ako PAO zaista osvoji titulu, biće to drugi naslov prvaka Evrope u njegovom mandatu.

Panatinaikos vodi u seriji protiv Valensije 2-0 i u srijedu od 20.15 mogao bi da "ovjeri" plasman na Fajnal-for.