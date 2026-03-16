Košarkaš Panatinaikosa Rašon Holms najavio odlazak iz Atine jednim potezom.

Taman kada se Panatinaikos vratio na pobjednički kolosijek u Evroligi, novi problemi za Ergina Atamana i njegov tim. Tačnije, Turčin je sve sam izazvao jer je žestoko kritikovao Rašona Holmsa poslije ubjedljivog trijumfa protiv AEK-a u grčkom prvenstvu. Centar je odmah reagovao na društvenim mrežama, a ako je suditi prema njegovom posljednjem potezu, on će ubrzo napustiti Atinu.

Holms je stigao u Panatinaikos kao veliko pojačanje, ali očigledno nije uspio da opravda očekivanja Ergina Atamana. Nakon što ga je na društvenim mrežama branila supruga, sada je i sam Rašon obrisao sve fotografije u zelenom dresu. Da li ima nade da se stvari poprave vidjećemo u narednim satima, a sve ovo se dešava pred utakmicu sa Crvenom zvezdom koja je na programu 20. marta.

Šta je rekao Ataman?

"Užasan start, nismo igrali odbranu, nismo pravili pritisak na njihovim igračima. Naši visoki igrači su bili slabi, Rišon Holms je spavao na terenu. Nije se kretao uopšte u 'pik en rolu'. Dozvolili smo im da nam daju 31 poen u prvoj četvrtini", rekao je Ataman, misleći na prvi četvrtinu kaoju je njegov tim izgubio sa 18:31, da bi na kraju dominantno slavili sa 103:78.

Odgovorio Holms, ali i žena

Rašon Holms je prvo ostavio misterioznu poruku koju su mnogi protumačili kao odgovor Atamanu. Stavio je emotikone koji "plaču od smeha" i očigledno se nije previše potresao zbog kritika trenera. Ipak, njegova žena smatra da je turski trener pretjerao.

"Čvrste organizacije stoje iza svojih igrača. Preuzimanje odgovornosti je deo igre, ali poštovanje i podrška trebalo bi uvijek da budu na prvom mjestu. Organizacija koja javno prozove svoje igrače umjesto da ih podrži je sramota, a ne porodica", objavila je ona, naglasivši riječ "sramota".