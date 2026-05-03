Poraz Denvera u prvoj rundi plej-ofa izazvao je oštre kritike na račun Jokića. Pol Pirs postavlja pitanje o njegovoj reputaciji kao najboljeg igrača i poredi ga sa Lebronom Džejmsom.

Nikola Jokić doživeo je jedan od najtežih poraza u karijeri pošto sa svojim Denver Nagetsima nije uspeo da prođe prvu plej-of rundu. Denver je bio veliki favorit protiv Minesote, ne samo zbog odličnog finiša regularnog dela sezone i trećeg mesta na tabeli, nego i zbog brojnih povreda koje su poremetile "vukove", međutim na kraju to ništa nije značilo.

Denver je izgubio 4:2 i tek drugi put od kada je Jokić u Denveru ispao je u prvoj plej-of rundi zbog čega se najavljuje reset - brojne promene u ekipi, s tim da se već priča da će ostati Dejvid Adelman.

Ipak, neće tek tako lako moći da se zaborave loše igre bukvalno svih igrača Denvera u ovoj seriji, ali pre svega lidera tima Džamala Mareja i Nikole Jokića. Igrali su daleko slabije nego u regularnom delu sezone, uz drastičan pad procenata šuta, tako da je Pol Pirs - kog znamo i po nadimku "Istina" - odlučio da raspali po Somborcu.

"Nećemo ovo ulepšavati", rekao je Pol Pirs otvoreno u podkastu sa Denijem Grinom: "Da je ovo Lebron na vrhuncu svoje moći i da gubi na ovakav način, govorili bismo isto što govorimo sada? Danas kažemo da je Jokić najbolji igrač na svetu. Zar ne? Možda neće osvojiti MVP nagradu, ali je najbolji igrač. To govorimo već tri ili četiri godine, zar ne? Da se ovo desilo Lebronu na vrhuncu njegove karijere, šta bismo pričali o njemu? Šta bismo govorili?".

Sam je pitao i sam je dao odgovor Pol Pirs: "Pričali bismo da je u najboljim godinama. Ako si najbolji igrač u ligi, ne bi smeo da ispadneš u prvoj rundi. Da je to bio Lebron Džejms sa 29 godina, nakon što je osvojio tri od četiri MVP nagrade, sutra bi ga žestoko kritikovali".

Paul Pierce calls out Nikola Jokic for his performance vs. the Timberwolves:



“We say today that Joker is the best player in the game… We’ve said this for the last 3 or 4 years, right? Let this had have been LeBron at the peak of his powers. What we would have been saying?… If…pic.twitter.com/xQPtPf32fa — Legion Hoops (@LegionHoops)May 1, 2026



Nastavio je da diže glas "Istina" i zaključio: "I ako već kažemo da je Nikola Jokić, i uopšte međunarodna košarka, bolja od američke, i da je on najbolji igrač, kako se ovo dešava? Hajde, molim te".

Šta je Jokić rekao posle debakla?

Nikola Jokić nije bio preterano opširan posle katastrofe Denvera u ovogodišnjem plej-ofu, ali smo od njega čuli da ne želi da se krivica svali na trenera Dejvida Adelmana, istakavši da su pre svega zakazali igrači.

"Koliko smo blizu borbi za titulu? Upravo smo izgubili u prvoj rundi plej-ofa, daleko smo", kratko je odgovorio Jokić koga su pitali kakve su promene potrebne Denveru, pošto je sam potvrdio da su neminovne: "To nije pitanje za mene... Da smo u Srbiji, svi bismo dobili otkaze".

Podsetimo, Jokića ovog leta čeka nikad duža pauza, s tim da će uskoro potpisati novi ugovor sa Nagetsima.