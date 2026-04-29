Viktor Vembanjama i San Antonio su spremni.

Odigrao je Deni Avdija sjajno, ali nije to bio dovoljno. San Antonio je savladao Portland 114:95 i tako je prošao u drugu rundu NBA plejofa gdje čeka boljeg iz duela Denvera i Minesote. Tako da ako Nikola Jokić uspije da preokrene u svojoj seriji, naredni rival biće mu Viktor Vembanjama!

Deni Avdija je u porazu Portlanda imao 22 poena i po 3 skoka i asistencije, ali ga niko nije pratio. Terk je Džerami Grant imao 12,. a Robert Vilijams i Sidi Sisoko po 11 poena. Kod San Antonija Dearon Foks je upisao 21 poen, Džulijan Šampanj 19 uz 7 skokova, Dilan Harper 17, a Viktor Vembanjama 17 uz 14 skokova. Imao je i Stefon Kesl 15 poena i 5 asistencija.

Ništa nije gotovo

Igraće se šesti meč i u seriji Bostona i Filadelfije jer nije uspjela ekipa Seltiksa da završi posao. Filadelfija je pobijedila 113:97 uz 33 poena, 8 asistencija i 4 skoka Džoela Embida. Imao je Tajris Maksi 25 poena, 10 skokova i 5 asistencija, Kventin Grams je dao 18, a Pol Džordž 16 poena uz 9 skokova i 7 asistencija. Kod Bostona Džejson Tejtum je upisao 24 poena uz 16 skokova, a Džejlen Braun 22 poena, 5 skokova i asistencija.

Njujork Niksi su savladali Atlantu 126:97 i sada su na korak od prolaska dalje. Džejlen Branson je dao 39 poena uz 8 asistencija i bio je apsolutno prvo ime meča, mada su dabl-dablove imali OG Anunobi sa 17 poena i 10 skokova i Karl Entoni Tauns sa 16 poena i 14 kokova. Kod Atlante Džejlen Džonson je dao 18 poena uz 10 skokova i 6 asistencija, a Dajson Denijels je imao 17 poena i 5 asistencija.

