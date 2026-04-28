Izvor: Adem Kutucu / AFP / Profimedia

Košarkaši Burga osvajači su Evrokupa za sezonu 2025/26! Oni su u finalu slavili protiv Bešiktaša posle odigrana dva meča, a trofej i plasman u Evroligu obezbijedili su pobedom na domaćem terenu 73:71.

Gledali smo veliku dramu u finišu, Metjuz je donio izjednačenje 71:71 u poslednjem minutu, ali je apsolutni heroj ovog meča bio Mokoka koji je utakmicu završio sa dabl-dabl učinkom i nevjerovatnim pogotkom krunisao sjajnu sezonu.

Košarkaši Burga su mnogo bolje ušli u utakmicu, već tokom prve dionice su imali dvocifrenu prednost, ali se u drugom kvartalu situacija okrenula. Konstantno su izabranici Dušana Alimpijevića bili za petama rivalu, a do prvog vođstva su stigli na dva minuta prije kraja prvog poluvremena.

Napravili su seriju 11:0 i na veliki otišli sa prednošću 40:38. Dobro su otvorili košarkaši Baešitaša drugo poluvrijeme, ali je Burg ponovo odgovorio serijom. Gledali smo egal tokom treće dionice, igrale su se čvrste odbrane, ali je utisak da je Burg imao ove večeri više od igre.

BUILT FOR THIS. MOKOKA WITH THE KILLER BLOW pic.twitter.com/BERoUgXIRa — BKT EuroCup (@EuroCup)April 28, 2026

Naravno, nije moglo bez drame. Uspjeli su košarkaši Bešiktaša da nadoknade +7 u poslednjem minutu. Sjajni Metjuz je pogodio trojku za izjednačenje 71:71, ali poslednji napad je riješio Mokoka koji je pronašao put do koša i polaganjem odveo Burg u Evroligu.

Burg je predvodio Kokila sa 16 poena, ali je pomenuti Mokoka imao daleko efikasniji učinak od 17 poena i 10 skokova. Kod Bešiktaša je bio najbolji Metjuz sa 18 poena, Žižiž sa 14, Lamar je dodao 13.

Tako je Dušan Alimpijević ostao bez još jednog trofeja Evrokupa i plasmana u Evroligu, a Bešiktaš je ispustio istorijsku šansu. Pamtimo i sezonu 2021/22 kada je aktuelni selektor Srbije sa Bursom ostao bez trofeja u drugom po jačini evropskom takmičenju.