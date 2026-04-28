Džamal Kejn je izveo sigurno najbolje zakucavanje NBA plejofa.

Dok je Srbija ustajala u pola pet ujutru da gleda Nikolu Jokića u NBA plejofu, ali igrale su se i druge utakmice. Oklahoma je prošla u drugu rundu novom pobjedom nad Finiksom, a Orlando je na korak od prolaska dalje u duelu sa Detroitom. Na tom meču vidjeli smo jedno od najbpljih zakucavanja sezone.

Pamtiće ga Džejlen Duren koji cijeli plejof igra ispod svog renomea. Sada ga je bukvalno preskočio krilni igrač Orlanda Džamal Kejn. On se zaletio u kontri, prošao Kejda Kaningema i prosto eksplodirao na obruču. Uživajte:

April 28, 2026

Na kraju je Džejlen Duren završio meč sa 12 poena i 8 skokova, dok je Džared Kejn bio na korak od dabl-dabla sa 8 poena i 9 skokova za 24 minuta u igri.

Ko je Džamal Kejn?

Košarkaš koji je izveo najbolje zakucavanje u plejofu ima 27 godina, a kao nedraftovani igrač potpisao je za Majami Hit 2022. godine. Igrao je tu dvije sezone, zatim godinu dana u Nju Orleans Pelikanima i sada je našao svoje mjesto u rotaciji Orlanda čak i u plejofu. Pogledajte iz drugog ugla njegovo nevjerovatno zakucavanje: