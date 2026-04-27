Nikola Jokić kažnjen sa 50 hiljada dolara zbog sukoba sa Džejdenom Mekdenijelsom, ali neće biti suspendovan za naredni meč.

Nikola Jokić je započeo tuču na terenu sa Džejdenom Mekdenijelsom bukvalno u posljednjim trenucima četvrtog duela Minesote i Denvera i NBA liga je zbog toga sprovela hitnu istragu. Poslije nje tek sada u Denveru mogu da odahnu pošto Jokić neće biti suspendovan za idući duel.

NBA liga je saopštila da će Jokić biti kažnjen sa 50 hiljada dolara, dok je zbog incidenta kažnjen još samo isključeni Džulijus Rendl sa 35 hiljada dolara.

Tako će obojica moći da igraju narednu utakmicu, kao i igrači koji su napustili klupu da bi učestvovali u ovoj "gužvi", između ostalih i Aron Gordon iz Denvera oko koga su najviše strijepili u Koloradu. Ipak, činjenica da nije došlo do većeg haosa i da se sve završilo vrlo brzo, svakako je pomogla igračima Denvera i Minesote da "prežive" za idući meč.

Trenutno je inače 3:1 za Minesotu, ali ne treba zaboravljati da je Denver i prethodnih sezona uspjevao da "preokrene" takve serije, dok je važno napomenuti da su "vukovi" ostali bez Entonija Edvardsa i Dontea Divinčenca koji su teže povrijeđeni.

Naredni meč igra se u noći između ponedjeljka i utorka od 4.30.

Šta je Jokić rekao o sukobu?

Razlog zbog kog je Nikola Jokić pobesneo i napao Džejdena Mekdenijelsa je činjenica da je Amerikanac odlučio da šutira koš kada su se svi igrači "predali" i više se nije igralo. Zato se zaletio preko pola terena da se obračuna sa Mekdenijelsom koji je ranije u ovoj seriji već provocirao.

"Dao je koš, a svi su prestali da igraju. Dajte ljudi, svi ste vidjeli šta se dogodilo", rekao je Jokić i dodao: "Ne kajem se zbog toga".