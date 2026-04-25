Nevjerovatno je šta su Lejkersi uradili u trećem meču protiv Hjustona u plej-ofu NBA lige.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa, predvođeni iskusnim Lebronom Džejmsom, upisali su i treću pobjedu u plej-of seriji protiv Hjustona. Ova bi mogla da bude prelomna u seriji koju igraju timovi sa četvrte i pete pozicije ligaškog dijela sezone na Zapadu NBA lige, zbog načina na koji je tim iz Kalifornije stigao do nje.

Tek drugi put u posljednjih 29 godina dogodilo se da ekipa koja ima šest ili više poena prednosti na manje od 30 sekundi do kraja četvrte dionice ne upiše trijumf na tom meču! Poeni Markusa Smarta sa linije za slobodna bacanja i trojka Lebrona Džejmsa za produžetak poništili su sve što je Hjuston radio na utakmici, kada su momci iz Teksasa već mislili da su pobijedili...

„NBA timovi su imali skor 1713-1 kada su vodili sa šest ili više poena razlike u posljednjih 30 sekundi četvrte dionice plej-ofa u posljednjih 29 godina. Sada imaju skor 1713-2. Hjuston Roketsi su drugi tim u posljednjih 29 godina koji je ispustio 6+ poena prednosti u posljednjih 30 sekundi četvrte četvrtine, pridruživši se Niksima iz 2024. godine“, napisala je novinarka Kirtika Utajakumar.

NBA teams were 1713-1 when leading by 6 or more in the last 30 sec of regulation in the playoffs in the last 29 years.



They are now 1713-2. Rockets are the 2nd team in 29 years to blow a 6+ point lead in the final 30 seconds of regulation, joining the 2024 Knicks.https://t.co/HLM8dOxuDM — Keerthika Uthayakumar (@keerthikau)April 25, 2026

Turski košarkaš Alperen Šengun zakucao je na 41 sekundu do kraja četvrte dionice za 101:95 u korist Hjustona. Iako je tada djelovalo da je to dovoljno za pobjedu, Los Anđeles Lejkersi su napravili preokret kakav je viđen samo još jednom u posljednjih 29 godina.

Lejkersi su promašili dva šuta u narednim sekundama, a zatim je Markus Smart uspio da ukrade loptu Hjustonu. Na 25 sekundi do kraja posljednje dionice Smart je pogodio sva tri slobodna bacanja, a potom je Lebron Džejms na 14 sekundi do kraja pogodio trojku za izjednačenje.

Hjuston je zatražio tajm-aut, Lejkersi su iskoristili još jedan mali faul, Šengun je promašio šut za pobjedu, a nakon tajm-auta tima iz Los Anđelesa za pobjedu je promašio i Lebron Džejms. Meč je otišao u produžetak, u kojem je tim iz Kalifornije bio bolji, prije svega zahvaljujući Markusu Smartu koji je postigao osam poena i za kojeg tim iz Teksasa nije imao rješenje.