All inclusive odmor u Tunisu platila 4.500 evra: "Gledajte prizor, zar invalidska kolica da budu svuda oko nas?"

Za all inclusive odmor u Tunisu platila je oko 4.500 evra, a već ubrzo po sletanju ispostavilo se da se neće odmoriti onako kako je očekivala. Britanka tvrdi da je hotel u kojem je odsela deo staračkog doma.

Izvor: Facebook/The Mirror

Trejsi Haslam je poletela za Tunis sa dve ćerke i šestoro unučadi. Već po dolasku u hotel sa četiri zvezdice primetila je mnogo starih ljudi u invalidskim kolicima. Snimila je video na kojem se vidi kako se stariji pacijenti na svakih pet minuta prevoze pravo pored njene ležaljke.

Kada se 52-godišnjakinja obratila osoblju na recepciji, komentarisala je broj starijih osoba sa negovateljima koje je videla u hotelu. Tada joj je menadžer objasnio da se hotel graniči sa staračkim domom i da objekti koriste isti kompleks.

Žena je odmah priznala da se osećala prevareno, kao i da da je znala, ne bi rezervisala taj smeštaj za 4.500 evra.

"Nije da imam nešto protiv starijih ljudi, ali neki od njih su bili prilično bučni i dok su prolazili pored nas, glasno su gunđali. To nije pogodno za decu", komentarisala je.

Britanka je podnela žalbu kompaniji preko koje je rezervisala putovanje, optužujući da nije otkriveno da je hotel deo staračkog doma. Firma je saopštila da je tek nakon tih primedbi "saznala" da u hotelu postoji izdvojeni deo za stanovnike doma.

Predstavnik kompanije je dodatno rekao da hoteli "sami odlučuju o politici prema gostima, a kompanija na to nema uticaja". Dodao je i da nakon "pažljivog razmatranja" dokazi "nisu dovoljni da se traži odšteta".

"Starački dom sa najmanje deset stanovnika koji se izvode pravo pored tebe na svakih pet ili deset minuta? Meni je to čudno. Otići na odmor i ceo dan gledati invalidska kolica... Možda nekima to nije problem, ali meni je smetalo i sigurno ne bih izabrala taj hotel. Ja sam prilično zahtevna turistkinja, često putujem i volim dobre hotele. Taj hotel sa četiri zvezdice me je šokirao", sumirala je Britanka.