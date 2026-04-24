Pavle Bačko se prijavio za NBA draft 2026. godine.

Izvor: MN Press

Nakon što je drugi put proglašen za MVP-a završnice juniorske ABA lige Pavle Bačko se prijavio za naredni NBA draft. Centar Mege koga zovu "novi Jokić" riješio je izgleda da preskoči NCAA ili igranje u Megi i da se odmah otisne za Ameriku.

Njegov agent Miško Ražnatović je potvrdio "Draft Ekspresu" da će Bačko nakon osvojene ABA lige sa Megom i biranja u idealni tim Eurobasketa do 18 godina prošle godine isprobati svoju sreću na narednom NBA draftu.

Ovaj centar rođen 11. jula 2007. godine u Užicu stigao je u Megu 2023. godine. Visok je 217 centimetara, ljevoruk je i ove sezone je redovno igrao na pozajmici iz Mege u OKK Beogradu. Za sada ne znamo kako i koliko ga cijene Amerikanci, ali Mega je uglavnom prijavljivala svoje igrače na draft kada je bila sigurna da će biti izabrani.

Do sada su iz Mege na draftu izabrani Milovan Raković, Nikola Jokić, Vasilije Micić, Timoti Luvavu Kabaro, Ivica Zubac, Rade Zagorac, Vlatko Čančar, Ognjen Jaramaz, Alfa Kaba, Goga Bitadze, Marko Simonović, Filip Petrušev, Nikola Jović, Karlo Matković, Nikola Đurišić i Bogoljub Marković.