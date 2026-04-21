Viktor Vembanjama može da se pohvali da je prvi igrač koji je jednoglasno dobio nagradu za defanzivca godine.

Viktor Vembanjama dobio je nagradu NBA lige za najboljeg defanzivca sezone. Ono što je zanimljivo je da je Vembanjama prvi u istoriji koji je jednoglasno dobio ovu nagradu, odnosno svih 100 novinara koji su učestvovali u glasanju - stavili su upravo njega na prvo mjesto i dobio je maksimalnih 500 glasova.

Kada uzmemo u obzir koliko ga se plaše rivali, ova nagrada i nije iznenađenje, pošto baš zbog njegovih dugačkih ruku često i odustaju od šuteva, dok takođe bilježi i 3,6 blokada po meču, najviše u cijeloj NBA ligi.

Zbog toga je Vembanjama i jedan od trojice finalista u izboru za MVP nagradu - uz Nikolu Jokića i Šeja Gildžes-Aleksandera - a ostaje da se vidi da li će i tu možda odnijeti pobjedu. Baš zbog defanzivnog doprinosa mnogi i smatraju da bi igrač San Antonija trebalo da bude "krunisan".

Inače, na drugom mjestu završio je Čet Holmgren iz Oklahome, zatim slijede Usar Tompson iz Detroita, Rudi Gober iz Minesote, pa Skoti Barns iz Toronta.