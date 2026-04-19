Pobjeda protiv Ilirije vraća nadu za direktan opstanak u ABA ligi
Košarkaši SC Derbi savladali su Ilirija u Ljubljani rezultatom 75:74 i tako obezbijedili baraž za opstanak u ABA ligi.
Tim trenera Petar Mijović prekinuo je niz nesrećnih poraza u neizvjesnim završnicama, a ovom pobjedom zadržao je i šanse da u posljednjem kolu izbjegne doigravanje za opstanak.
Mijović je nakon meča istakao da je riječ o izuzetno važnoj pobjedi, naglašavajući karakter ekipe koja je uspjela da odgovori na pritisak u drugom poluvremenu.
SC Derbi će u posljednjem kolu igrati protiv Zadar u Podgorici, gdje će pokušati da pobjedom osigura direktan opstanak, uz povoljne rezultate ostalih timova.