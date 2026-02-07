Podgoričani u nedjelju zatvaraju grupnu fazu ABA lige pred plej-aut

Izvor: SC Derbi

Košarkaši SC Derbi posljednju utakmicu pred početak plej-auta ABA lige odigraće u nedjelju, kada će na svom parketu u Mtel dvorani Morača dočekati ekipu FMP.

SC Derbi se trenutno nalazi na začelju grupe A sa tri pobjede u 15 odigranih mečeva, dok tim iz Železnika ima dva trijumfa više i u nešto povoljnijoj je poziciji uoči završnice.

Trener podgoričkog sastava Petar Mijović ističe da ekipu očekuje izuzetno zahtjevan izazov.

„Pred nama je izuzetno važna utakmica, kao i mnoge prethodne, ali i one koje nas tek očekuju. FMP maksimalno respektujemo, jer je riječ o ekipi koja godinama igra na veoma visokom nivou u ABA ligi. U ovom trenutku, imajući u vidu situaciju u kojoj se nalazimo, izuzetno je važno da odgovorimo zahtjevima igre u oba pravca. Prije svega, to se odnosi na defanzivne zadatke i zaustavljanje njihovih glavnih opcija – Skota, Barne i Radosavljevića. Jedan na jedan odbrana, defanzivna tranzicija i kontrola skoka biće od presudnog značaja. U napadu moramo biti disciplinovani i precizni, kako bismo došli do pobjede“, kazao je Mijović.

Slično razmišlja i košarkaš SC Derbija Hanter Din, koji naglašava važnost ritma i skoka.

„Ako uspijemo da kontrolišemo ritam igre i skok, vjerujem da meč može da ode u našu korist. Očekujem brzu utakmicu, u kojoj odluka može da padne kroz igru u otvorenom terenu. Imaju tri glavna strijelca i, ukoliko uspijemo da ih što bolje zaustavimo, šanse će biti na našoj strani. Znamo koliko nam je ova utakmica važna, posebno jer igramo kod kuće“, poručio je Din.

Utakmica u Mtel dvorani Morača igra se u nedjelju, sa početkom u 19.30 sati.