Samo je Igor Rakočević tri puta osvajao "Alfonso Ford trofej, a ovo je Saši Vezenkovu drugi put da je najbolji strijelac Evrolige.

Nakon kraja regularnog dijela sezone u Evroligi vrijeme je i za nagrade pa je tako trofej "Alfonso Ford" otišao u ruke Saše Vezenkova. Bugarski krilni centar je četvrti igrač koji je više puta osvajao ovu titulu.

Na kraju je Vezenkov imao 661 poen na 34 odigrane utakmice, a prosječno je postizao 19,4 poena po meču. U poslednjem kolu je Vezenkov prestigao prošlogodišnjeg osvajača Kendrika Nana sa 19 poena po utakmici i Nadira Hifija sa 18,9 poena po meču. Timoti Luvavu-Kabaro je imao 18,2 poena, a Karsen Edvards iz Virtusa je bio peti sa 17,3 poena po meču.

Vezenkov je bio dvocifren u 33 od 34 utakmice, a na 19 utakmica je dao 20 ili više poena. U 13. kolu je imao svoj rekord sezone sa 29 poena protiv Crvene zvezde.

Ko je osvajao trofej više puta?

Do sada je osim Vezenkova više puta najbolji strijelac Evrolige bio Igor Rakočević 2007. i 2008, godine, kao i 2011. Kit Lengford je najbolji strijelac bio 2014. i 2017. a Aleksej Šved 2018. i 2021. Vezenkov je prvi put bio najefikasniji u Evroligi 2023. godine kada je prosječno davao 17,6 poena.

