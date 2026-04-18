Trener Barselone Ćavi Paskval digao je glas zbog teškog rasporeda i odluke Evrolige da zadrži postojeći format.

Trener Barselone Ćavi Paskval očekuje jako tešku utakmicu protiv Crvene zvezde u plej-inu Evrolige. Španski stručnjak ne da da ga zavara to što je njegov tim slavio protiv crveno-bijelih u oba okršaja ove sezone i ističe težak raspored kao jako važan faktor.

Ono što ga raduje je povratak iskusnog Tomaša Satoranskog na utakmici protiv Bajerna. Odmah se vidjela razlika kada je on na terenu i biće veliko pojačanje u meču sezone.

"Tomaš je izuzetno važan igrač za nas, on nam omogućava da održimo ravnotežu između napada i odbrane. On veoma dobro organizuje tim. Mnogo nam je nedostajao. Sa njegovim povratkom danas, bili smo mnogo bolji. Veoma sam srećan što se vratio", rekao je Paskval na konferenciji za medije poslije pobjede protiv Bajerna.

Već je usmjeren ka meču protiv Crvene zvezde i nada se da će tim biti u punom sastavu jer ih prethodno očekuje utakmica u prvenstvu.

"Meč će biti veoma težak. Pobijedili smo ih dva puta, ali je bilo jako teško i zahtevno. Oni su jedan od fizički najjačih timova u takmičenju i takođe imaju mnogo talenta. Prvo, igramo protiv Hiopos Ljeide u nedjelju ujutru, 36 sati kasnije. Biće to teška utakmica, nadajmo se da ništa neće poći po zlu i da smo spremni za meč u utorak."

"Ovo je ludilo"

Paskval je održao iskrenu konferenciju za medije i istakao da se nadao promjeni formata Evrolige. Takmičenje je iz sezone u sezonu sve zahtjevnije, od prošle godine je povećan broj učesnika, a samim tim i utakmica, što se Špancu nimalo ne dopada.

"Održavanje istog formata Evrolige sljedeće godine je posebno teško za timove iz Liga Endesa. Izuzetno je zahtevno, nevjerovatno teško. Bio sam iznenađen, mislio sam da će doći do promjene formata, bio sam uvjeren da će biti drugačije. Za timove iz Liga Endesa, to je ludilo. Hapoel je otkazao svoju vikend utakmicu kako bi se pripremio za plej-of utakmicu, koja je za 10 dana. Zamislite razliku kod nas. Zato je tako teško, i potreban vam je dubok sastav da biste mogli da se nosite sa oba takmičenja ovde. Biti konkurentan u Evropi je ovdje teže nego na drugim mjestima. Ne mislim da smo jedini tim koji neće igrati ovog vikenda, siguran sam da će ih biti još."

Ni Crvena zvezda nije u boljoj situaciji jer ih prije utakmice u Barseloni očekuje derbi sa Partizanom u nedjelju, pošto njihov zahtjev za odlaganje nije uvažen od rivala, a ni ABA lige.