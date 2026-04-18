Večeras se igraju revanši koji odlučuju polufinaliste Prve crnogorske košarkaške lige

U Prvoj crnogorskoj košarkaškoj ligi danas se igraju druge utakmice plej-ina koje će donijeti odluku o putnicima u polufinale.

Program počinje u Herceg Novom od 18 časova, gdje se sastaju Primorje i Mornar, dok će sat kasnije u Nikšiću snage odmjeriti Sutjeska i Lovćen.

U plej-inu se pobjednik odlučuje na osnovu ukupne koš-razlike iz oba meča, a nakon prvih duela u znatno boljoj poziciji nalaze se Mornar i Sutjeska.

Barani su u prvom susretu slavili protiv Primorja rezultatom 99:87, pa u revanš ulaze sa prednošću od 12 poena. Još ubjedljivija bila je Sutjeska, koja je na Cetinju savladala Lovćen sa 99:74 i praktično jednom nogom zakoračila u polufinale.

Pobjednik dvomeča između Mornara i Primorja u polufinalu će igrati protiv Budućnost Volija, dok će bolji iz duela Sutjeske i Lovćena odmjeriti snage sa SC Derbijem.

Termini polufinalnih utakmica biće naknadno određeni.