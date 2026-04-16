I dok je NBA liga dodijelila Nikoli Jokiću dvije nagrade - za najboljeg skakača i asistenta sezone - neće mu dati MVP nagradu.

Nikola Jokić je prvi košarkaš u istoriji NBA lige koji je sezonu završio kao statistički lider po prosječnom broju skokova i asistencija, što je zaista vanserijski uspjeh o kome bi moralo više da se priča. Prethodne noći Jokiću su uručene ove nagrade koje je spremila NBA liga, a ni ovoga puta to njega nije previše obradovalo. Pogledajte kako je to izgledalo:

Got the cool trophies toopic.twitter.com/o84EndLoj6 — Denver Nuggets (@nuggets)April 15, 2026



Jokić je uzeo svoje nagrade, fotografisao se sa njima i vjerovatno je već zaboravio na njih, kao što je bio slučaj i sa tri MVP trofeja, iako ih je objektivno gledano zaslužio bar pet.

Nije dobio MVP nagradu u šampionskoj sezoni sa Denverom 2023/24, kao što neće ni ove istorijske sezone u kojoj je imao ipak najviše skokova, asistencija i tripl-dablova u NBA ligi. I dok ga novinari proglašavaju najboljim igračem na svijetu, nema nagrade za najkorisnijeg igrača svijeta u NBA, pošto će najvjerovatnije u ruke Šeja Gildžes-Aleksandera ili Viktora Vembanjame.

Nikola Jokić ove sezone prosječno bilježi 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija, a znamo da tek kada dođe plej-of, još "jače" zaigra i poboljšava svoje brojke.

Vidjećemo kako će to izgledati ove sezone protiv Minesote koja je prvi rival Denveru i serija kreće u subotu od 21.30.