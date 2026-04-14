Evroliga danas ima važan sastanak na kome će donijeti niz odluka koje se tiču budućnosti.

Danas nas očekuje važan sastanak menadžmenta Evrolige na kome će se razmotriti i najverovatnije donijeti odluke u važnim pitanjima vezanim za budućnost samog takmičenja, počevši od ovog ljeta. Za početak, poznato je da će se razgovarati o proširenju lige i promjeni formata, o budućnosti pojedinih klubova sa licencom, kao i o ekipama koje igraju bez licence i onima koje hoće da se priključe.

Sve ovo dešava se uoči posljednjeg kola regularnog dijela Evrolige, kada već znamo kojih deset klubova ide u nastavak takmičenja, a među njima je i jedan od dva srpska predstavnika - Crvena zvezda.

Dugo se spekuliše o mogućnosti proširenja Evrolige na 22 kluba, ali ne samo o tome. Ukoliko bi došlo do povećanja broja učesnika - najvjerovatnije bi bio uveden takozvani konferencijski sistem po ugledu na NBA. To bi smanjilo opterećenje i samim time promijenilo strukturu regularnog dijela sezone.

Sve više je onih koji zagovaraju ovaj model, zbog zgusnutog rasporeda utakmica i ogromnog fizičkog napora koji danas imaju košarkaši Evrolige jer igraju 38 utakmica u ovom takmičenju, paralelno sa domaćim prvenstvima (regionalnim) i kupovima.

Ipak, prema informacijama "Sportanda", postoji mogućnost da aktuelni format dobije podršku i naredne sezone. Tako bi i dalje imali 20 klubova u 38 regularnih kola, s tim da se razmatra da sezona u evropskoj košarci počne i dvije nedjelje ranije, čime bi se tokom sezone smanjilo opterećenje.

Muka oko "A" licenci

Real Madrid, Fenerbahče i Asvel nisu potpisali nove desetogodišnje ugovore i očekuje se da danas bude održana rasprava na ovu temu oko njihovog statusa. I dok su sigurni Real Madrid i Fenerbahče, koji su oklijevali su zbog NBA Evrope, pitanje je šta će biti s klubom iz Viljerbana u kome postoje finansijske poteškoće. Vrlo je moguće da će Asvel napustiti Evroligu i odlučiti se za neko drugo takmičenje.

Za sada se ne spominje polemika o statusu Crvene zvezde i Partizana koji su u drugoj godini trogodišnjih licenci. Umkesto njih, raspravljaće se o statusima Hapoela iz Tel Aviva i Pariza koji žele dugoročne licence.

Hapoel Tel Aviv je već obezbijedio mjesto za narednu sezonu zahvaljujući plasmanu u plej-of, a sada želi da to pretoči u stabilniji status unutar organizacije. Istovremeno, više klubova koji trenutno ne učestvuju u ligi vrši pritisak za priključenje, među kojima su Bešiktaš, Hapoel Jerusalim, PAOK i Napoli. Ako Evroliga odluči da zadrži postojeći format u narednoj sezoni (20 klubova) malo je vjerovatno da ćemo uskoro vidjeti nove timove u takmičenju.

Bešiktaš je izuzetak s obzirom na to da se plasirao u finale Evrokupa i može da izbori mjesto u Evroligi "sportskim putem", bez obzira na odluke u vezi sa licencama koje se plaćaju.