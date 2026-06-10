Stadion malih sportova decenijama predstavlja mjesto okupljanja sportista, rekreativaca i brojnih generacija, zbog čega ova rekonstrukcija ima poseban značaj

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nova podloga za mali fudbal, novi golovi i potpuno unaprijeđena infrastruktura – kultni Stadion malih sportova ponovo je zasijao punim sjajem i spremno dočekuje novo izdanje „Trofeja Podgorice“, koje počinje 20. jula.

U rekonstrukciju jednog od najprepoznatljivijih sportskih simbola glavnog grada uloženo je više od 200 hiljada eura. Pored postavljanja nove podloge za mali fudbal, stadion je po prvi put povezan na fekalnu i atmosfersku kanalizacionu mrežu, kao i na vodovodnu infrastrukturu. Uređene su odvodne rešetke kako bi se spriječilo zadržavanje vode na terenu, dok se paralelno postavlja i moderna LED rasvjeta koja će omogućiti još bolje uslove za igru i organizaciju sportskih događaja.

Stadion malih sportova decenijama predstavlja mjesto okupljanja sportista, rekreativaca i brojnih generacija, zbog čega ova rekonstrukcija ima poseban značaj. Obnovljeni teren donosi kvalitetnije uslove za treninge, takmičenja i svakodnevnu rekreaciju, ali i čuva duh jednog od najvažnijih sportskih mjesta u gradu.

Dodatno raduje najava da bi uskoro trebalo da bude zamijenjena i podloga na košarkaškim terenima, čime će čitav kompleks dobiti potpuno novo lice.

Sigurni smo da će svi ljubitelji malog fudbala uživati u novom izdanju stadiona, a posebno tokom „Trofeja Podgorice“, manifestacije koja iz godine u godinu okuplja veliki broj ekipa, publike i sportskih entuzijasta. Stadion malih sportova ostaje mjesto gdje se stvaraju uspomene, njeguju sportske vrijednosti i odrastaju nove generacije zaljubljenika u sport.

POGLEDAJTE VIDEO: