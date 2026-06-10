Slavni glumac ima rak dojke: "Muškarcima se ovo rijetko dešava, ali ja sam jedan od njih"

Tajler Mejn, glumac najpoznatiji po ulozi filmu "X-Men" iz 2000. godine, otkrio je da mu je dijagnostikovan karcinom dojke.

Izvor: Facebook/Tyler Mane

Tajler Mejn (59) je 8. juna podijelio vest o dijagnozi. Bori se protiv raka dojke, a sada je saopštio da je započeo liječenje hemioterapijom.

"Imam neke loše vijesti. Danas počinjem sa hemioterapijom. Jedan od 750 muškaraca će tokom svog života dobiti dijagnozu karcinoma dojke, a ja sam jedan od njih. Pošto se o tome rijetko govori, obično se otkriva u kasnijim stadijumima i ima lošije ishode. Želim to da promijenim", rekao je glumac u videu na Fejsbuku.

Glumac je rekao da planira da dokumentuje svoje liječenje kako bi podigao svijest o karcinomu dojke kod muškaraca i ohrabrio druge muškarce da obrate pažnju na moguće simptome.

"Krenite sa mnom na ovo putovanje da šutnemo ovu stvar u du*e. Pošaljite ovo desetorici svojih prijatelja i recite im da me zaprate, jer ljudi moraju da čuju ovo. J***š rak!", rekao je Tajler.

Mejn je objasnio da je u početku želio da svoju dijagnozu zadrži za sebe.

"Da. Imam karcinom dojke. I da, veoma je rijedak. Samo 1 odsto karcinoma dojke otpada na muškarce. Iskreno, moja prva reakcija bila je da to sakrijem. Mislim, pomalo je neprijatno, ali onda sam saznao da se muškarcima češće dijagnostikuje u odmaklim stadijumima jer se o tome ne govori".

Glumac je takođe pripisao zasluge svojoj supruzi koja ga je ohrabrila da potraži liječenje nakon što su ljekari u početku odbacili njegove sumnje.

"Zapravo, svi moji ljekari su to odbacili i samo zato što me je supruga natjerala da uklonim kvržicu, uspio sam da dođem na vrijeme. Zato hajde da počnemo da pričamo o tome!", rekao je Mejn.

Simptomi raka dojke kod muškaraca

Manje od 1 odsto slučajeva karcinoma dojke u SAD javlja se kod muškaraca, prema podacima Američkog udruženja za rak. Organizacija navodi da se bolest kod muškaraca često dijagnostikuje kasnije jer je svijest manja, a simptomi mogu da se previde.

Simptomi, prema klinici "Mejo", mogu da uključuju:

bezbolnu kvržicu u predjelu grudi,

promjene na koži ili bradavici, poput udubljenja, perutanja ili promjene boje,

kao i iscjedak ili krvarenje iz bradavice.

Iako karcinom dojke kod muškaraca najčešće pogađa starije muškarce, može da se javi u bilo kom životnom dobu.