Ćerka Dejana Petrovića objavila snimak sa kragnom: Evo u kakvom je stanju nakon incidenta i stravičnih optužbi

Jovana Petrović snimala se sa kragnom par dana nakon incidenta u kom je povrijeđena.

Izvor: printscreen/tiktokjjovanapetrovicc

Jovana Petrović, ćerka poznatog trubača Dejana Petrovića, prije nekoliko dana našla se u centru skandala nakon što je optužila brata MMA borca Marka Bojkovića za fizičko nasilje.

Prema navodima, osamnaestogodišnja Jovana slučaj je prijavila nadležnim organima, navodeći da se incident dogodio tokom noći između petka i subote.

Izvor: instagram/petroviccc_jovana

Ona isprva nije bila aktivna na mrežama, a tek je sinoć okačiča video na kom se vidi da je vrijeme provodila na nekoj ergeli.

Pogledajte njen video:

Pogledajte 00:15 Dejan Petrović ćerka nakon nasilja oglašavanje Izvor: Instagram/petroviccc_jovana Izvor: Instagram/petroviccc_jovana

Međutim, danas je na njenom TikToku osvanuo novi video na kom je sa medicinskom kragnom.

Jovana se snimala dok pleše i pjeva uz pjesmu Jelene Karleuše "Bankina".